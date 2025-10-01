Каких женщин русские называли лахудрами

В современном языке слово «лахудра» стало архаичным, но емким ругательством, обозначающим неряшливую, опустившуюся женщину. Однако его лингвистическая биография куда сложнее и интереснее. Откуда же на Руси появился этот термин и как менялось его значение?

© Соцсети

Лингвисты предлагают несколько гипотез происхождения слова, каждая из которых раскрывает свою грань его смысла.

Славянская версия. Наиболее убедительная теория возводит слово к двум древним корням: «лахон» (лохмотья, обрывки ткани) и «кудри» (в значении взъерошенных, нечесаных волос). Таким образом, «лахудра» изначально означала «оборванец, взлохмаченный и неопрятный человек». Эта форма бытовала в разных регионах, от Ярославля до Тамбова, где слово звучало как «лакудра».

Вторая версия предполагает финско-саамское происхождение: от слова laahutra - грязный, жалкий бродяга. Но противники этой версии утверждают, что именно на севере, в приграничных областях Руси и территорий, которые заселяли народы-прародители финнов, слова "лахудра" не было в обиходе. Впрочем, оно могло быть подмечено, а впоследствии - привнесено в язык купцами, торгующими через северные торговые пути. Ведь именно они часто заимствовали больше всего слов из других языков, так как по роду деятельности постоянно и тесно общались с местным населением;

Есть и третья, "итальянская" версия слова. В эпоху Ренессанса итальянские мужчина называли сварливых дам La Hydra, и те же купцы могли с успехом "привезти" это слово на Русь в 14-15 веках. "Обрусев", слово преобразовалось в лахудру и закрепилось в русском языке.

Правда, изначально лахудрами звали не только женщин, но и мужчин, имеющих неприглядный вид. Подтверждение этому можно найти даже в литературе начала 20-го века, например, у Булгакова в "Белой гвардии" или у Саши Черного в "Солдатских сказках".

В начале двадцатого века слово перекочевало и в воровской жаргон, где лахудрой стали называть проституток.

Многообразие версий и источников пока не дает точного ответа на вопрос, откуда пошло слово. Но относительно его значения вопрос скорее решен - лахудрой на Руси называли неопрятных, нечистых, опустившихся людей, вначале - обоих полов, впоследствии - преимущественно дам.