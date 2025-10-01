Земля разделена на 24 часовых пояса, но если взглянуть на карту, становится понятно: границы этих поясов далеки от идеальных линий. Почему так?

Изначально все строится вокруг нулевого меридиана в Гринвиче. Пояса к востоку от него получают положительное смещение (например, Москва UTC+3), а к западу – отрицательное. В теории каждый пояс должен занимать ровно 15 градусов долготы, но в реальности это создало бы путаницу.

В одном городе могли бы быть два разных времени. Поэтому границы поясов подстраивают под границы стран, регионов и городов.

Интересно, что страна с наибольшим числом часовых поясов – это Франция. Благодаря заморским территориям у нее их целых 12. А Китай, наоборот, использует всего один пояс на всю страну. В результате на западе в 10 утра может быть еще темно, хотя официально день давно начался.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @takoykrasavchik.