Откуда вторая буква «с» в слове Россия

Если провести морфемный анализ слова «Россия», можно заметить, что по правилам русского языка такое написание выглядит необычно. Корень слова — «рос», а окончание — «ия». Второе «с» в корне кажется избыточным. Однако оно все-таки закрепилось в языке. Попробуем разобраться, откуда взялось это удвоение и почему оно стало нормой.

© Соцсети

Русь и производные

Исторически территория, которую мы сегодня называем Россией, именовалась Русью. Жителей Руси называли русью, русами, русинами или русаками. Все эти слова неизменно писались с одной «с». Именно такое написание можно встретить в древнерусских литературных памятниках, например, в «Слове о полку Игореве».

Иностранцы тоже называли все, связанное с Русью, «русьским», что также подразумевало одну «с». Таким образом, в древнерусском языке и в ранних заимствованиях удвоенной согласной в корне не было. То есть двойное «с» в слове «Россия» появилось позже, и его происхождение связано с влиянием иностранных традиций и культур.

Греческий след

Вообще слово «Росия» имеет византийское происхождение. Именно так, с одной «с», Русь называл византийский император Константин VII Багрянородный. Византия, будучи центром христианской культуры, оказала огромное влияние на Русь, особенно после принятия христианства. Название «Росия» в греческом написании стало использоваться для обозначения Руси, но в то время оно имело только одну «с».

Интересно, что и сегодня жители Украины и Белоруссии пишут это слово с одной «с» — «Росія» и «Расія» соответственно. Это указывает на то, что удвоение согласной прижилось именно в русском языке, но не в других славянских языках.

Петровские реформы и иностранное влияние

Закрепление написания слова «Россия» с двумя «с» связывают с эпохой Петра I. Император был известен своей страстью к заимствованиям из западной культуры, что отразилось на многих аспектах жизни, включая язык. Иностранцы, особенно французы и немцы, писали слово «Россия» с двумя «s» (например, «Rossiya»). Петр, стремившийся к европеизации, мог перенять это написание.

Позже Екатерина II, активно переписывавшаяся с европейскими мыслителями, также использовала вариант с двумя «с». Например, французский философ Вольтер в своих письмах к императрице употреблял слово «Россия» именно в таком виде. Это способствовало популяризации нового написания.

Возможное объяснение

Хотя удвоение согласной в корнях слов для русского языка нехарактерно, исследователи находят редкие примеры использования двойного «с» в древних летописях. Это может свидетельствовать о том, что написание с двумя «с» существовало еще в Византии. Однако такие случаи скорее исключение, чем правило.

По одной из версий, слово «Россия» могло произойти от словосочетания «Русь сия». Если произнести это быстро и слитно, действительно получается удвоение согласной. К тому же ударение в таком случае совпадает с современным — на втором слоге.

Другая гипотеза связывает слово «Россия» с глаголом «рассеять». В этом случае двойное «с» объясняется аналогией с корнем слова, где удвоение уже присутствует.

Некоторые исследователи считают, что двойное «с» добавляло слову «Россия» большей торжественности и значимости. Удвоенные согласные часто использовались в латинских и греческих текстах именно для того, чтобы подчеркнуть важность слова.