3000-летняя мастерская раскрыла тайну освоения железа

Археологи раскрыли, как эксперименты с медью привели к созданию одного из величайших материалов человечества — железа.

Переход от бронзы к железу — одна из самых интригующих загадок археологии. Как древние ремесленники, не имея письменных источников и используя лишь примитивные печи для обжига глины и камня, сумели открыть процесс, который изменил ход истории? Недавнее исследование из Университета Крэнфилда (Великобритания) может дать ответ на этот вопрос, пишет Earth.com.

Археологи долго считали плавильню в Квемо-Болниси (Грузия), возраст которой составляет около 3000 лет, одной из старейших мастерских по выплавке железа. В 1950-х годах здесь были найдены богатые железом материалы, включая гематит (минерал, содержащий оксид железа), и большое количество шлака — побочного продукта металлургической обработки. Тогда исследователи предположили, что это место связано с началом Железного века.

Однако новое исследование показывает другую картину. Вместо чугуна, как считалось ранее, местные ремесленники выплавляли медь, используя гематит не как руду, а как флюс (вспомогательное вещество) для улучшения качества меди. Это открытие позволяет рассматривать Квемо-Болниси как медеплавильную мастерскую, где добавление оксидов железа открыло новые возможности в металлургии.

Преднамеренное использование гематита подтверждает теорию о том, что изобретение железа могло возникнуть в контексте медной промышленности. Металлурги, уже знакомые с процессами плавки, могли экспериментировать с различными материалами для улучшения своих результатов. Это решение стало важным шагом, демонстрируя, что древние мастера не только очищали медь, но и пытались улучшить процесс с помощью новых идей.

Такие эксперименты не были случайными и стали основой для одного из величайших технологических прорывов человечества. Металлурги, стремившиеся улучшить производство меди, случайно заложили основы для освоения нового металла. Железо, более распространенное, чем медь или золото, стало доступным для массового производства, что радикально изменило человеческое общество.

Новое исследование, проведенное с использованием химического и микроскопического анализа шлаков, подтверждает, что гематит был добавлен намеренно для улучшения процесса плавки меди, а не случайно оказался в печах.

Исследование подчеркивает важность повторного изучения старых археологических мест с использованием новых методов.