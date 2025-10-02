В какой стране отмечают День бабушек и дедушек

2 октября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День бабушек и дедушек, День имени вашей машины и Всемирный день игры.

День бабушек и дедушек

День бабушек и дедушек отмечают во многих странах, однако 2 октября его справляют именно в Италии. В этот праздник принято поздравлять своих бабушек и дедушек, дарить им подарки и проводить с ними время. Можно всей семьей навестить представителей старшего поколения, посмотреть с ними фотоальбомы, вспоминая прошлое, послушать их истории или устроить чаепитие.

День имени вашей машины

День имени вашей машины — это забавный праздник. Его отмечают водители, которые очень любят свой автомобиль настолько, что дают ему имя. В эту дату в социальных сетях они рассказывают о своих машинах и делятся их именами. Если вы владелец автомобиля, но все еще не дали ему имя, то День имени вашей машины отлично для этого подходит.

Всемирный день игры

Всемирный день игры учредил детский телеканал Nickelodeon в честь окончания шестимесячной кампании «Давай просто поиграем», во время которой ведущие передач и известные люди призывали детей на время выключить телевизор и отправиться на улицу. Ежегодно 2 октября Nickelodeon останавливает вещание с 12:00 до 15:00, чтобы дети могли поиграть на свежем воздухе.