Солнечный удар и диарея поставили крест на отношениях влюбленной пары

Пользовательница Reddit с ником Friendly-Cat9817 рассказала, что решила расстаться со своим бойфрендом после года отношений. На это повлияли несколько причин, но последней каплей стал совместный двухнедельный отпуск, во время которого молодой человек обгорел на солнце.

«Катастрофа началась в первый же день, когда он приревновал меня к соседу — парню, с которым я познакомилась после переезда в новую квартиру. На второй день он сильно обгорел, на третий — не мог даже надеть рубашку из-за ожогов. У него был настолько сильный солнечный удар, что к лихорадке, головной боли, спутанности сознания и волдырям добавилась диарея», — написала девушка.

Из-за этого в течение двух недель ей приходилось посещать все экскурсии без бойфренда, который и получаса не мог провести без похода в туалет. Из-за боли в животе он практически не разговаривал со своей избранницей, сексуальная жизнь также свелась к нулю.

При этом позднее парень признался, что не посещал экскурсии еще и из-за нехватки денег, хотя пара пыталась экономить в последние месяцы перед путешествием. Вспомнив, что ранее ее молодой человек регулярно пропускал свидания и даже в последний момент отказался помочь девушке с переездом, автор решила прекратить отношения.

