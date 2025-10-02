«Ростовское чудовище»: почему жена маньяка не верила в вину мужа

Фаина Одначева, выросшая в многодетной семье, считала свой брак более чем удачным. Её Андрей не пил, не курил, не буянил, в отличие от мужей её подруг. Он исправно копил и купил «Москвич» — предмет гордости и легкой зависти родни. Близкие отмечали, что главой семьи была именно Фаина, а муж ей во всём подчинялся.

После трагической смерти первого ребёнка в семье родились дочь и сын. Их сын Юрий впоследствии говорил:

«Отец для меня был самым лучшим папой в мире...».

«Ничего такого особенного за отцом я не замечал (да и никто из домашних). Вообще, я считаю, что отец на самом деле ни в чем не виноват. Или почти ни в чем...».

Никаких странностей в поведении человека, который в скором будущем получил прозвище «ростовское чудовище», родные не замечали. Или не хотели замечать...

Защитники Фаины Одначевой любят повторять, что Чикатило не могли вычислить целых 12 лет, чего уж требовать от необразованной женщины, для которой он к тому же был примерным мужем? Однако в их совместной жизни было немало моментов, которые должны были как минимум насторожить ее. Для некоторых из них Фаина находила оправдания, а на отдельные эпизоды, по-видимому, просто закрывала глаза.

При этом «странности» начались уже в самом начале совместной жизни супругов. Сама Фаина рассказывала, что первая брачная ночь закончилась конфузом - выяснилось что муж страдает импотенцией. Однако она не придала этому особого значения и приписала инцидент его застенчивости. Не смущала ее и слишком частая смена мест работы мужа. За домогательства к ученицам интерната он лишился должности завуча, а из ПТУ ушел из-за приставаний к подростку. Чикатило объяснял свои увольнения кознями коллег и наговорами.

С 1982 года, когда началась серия убийств «бешеного зверя», по свидетельствам жены, их половая жизнь и вовсе сошла на нет. Женщина была уверена, что ее муж – импотент, возможно, поэтому спустя годы никак не могла поверить, что он может быть сексуальным маньяком. Фаину не настораживали и частые командировки Чикатило, откуда он возвращался в одежде, испачканной землей и кровью. Сам он объяснял это особенностями работы снабженца, которому приходится лазить где угодно.

Примечательно, что дочь Фаины и Андрея отреклась от отца задолго до его ареста, после того, как он приставал к ее сыну, собственному внуку. Но и этот факт почему-то не испугал жену кровавого маньяка.

Как рассказывал следователь Амурхан Яндиев, Фаина Чикатило до последнего не верила в вину своего мужа, пока не посмотрела видеозапись, на которой он показывает следствию место захоронения своей последней жертвы. Согласно воспоминаниям Яндиева, на встрече с Чикатило в тюрьме она произнесла всего одну фразу – «Как же так, Андрей?», после чего отреклась от него навсегда.