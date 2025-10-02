Баба Соня: что творила самая старая серийная убийца России

На протяжении 14 лет в хабаровчане жили в страхе. Неизвестный маньяк жестоко убивал самых беззащитных — детей и стариков, а их останки, упакованные в пакеты, находили на местных свалках. Кто мог предположить, что за этими зверствами стоит пожилая, ничем не примечательная женщина — Софья Жукова, вошедшая в историю криминалистики как «березовская потрошительница».

Тихая соседка с тёмным прошлым

Софья Жукова, родившаяся в 1939 году, была человеком тяжелой судьбы. Практически неграмотная, она всю жизнь проработала разнорабочей, что закалило её характер и развило недюжинную физическую силу. Соседи поражались, как пожилая женщина в одиночку выносила на свалку чугунные батареи.

После переезда в посёлок Березовка она создала семью, родила сына. Казалось, жизнь наладилась. Но в 2005 году умер её муж, и это событие стало роковым поворотом. Именно тогда, как установили следователи, Жукова совершила своё первое убийство. Что именно подтолкнуло её на этот путь — смерть супруга или же его присутствие ранее сдерживало тёмные порывы, — осталось загадкой.

Исчезновение 8-летней девочки

После смерти мужа Жукова озлобилась, стала раздражительной и резкой. Особенно ей досаждали детские игры и крики. Пару раз соседи слышали, как баба Соня выглядывала из квартиры и кричала детям, что «поотрубает головы и руки», если они не прекратят шуметь. Тогда и подумать никто не мог, что пенсионерка воплотит свои угрозы в жизнь.

Декабрьским днем 2005 года 8-летняя Настя не вернулась из школы. Последний раз ее видела подруга-одноклассница. Девочки вместе дошли до дома, распрощались, Настя забежала в своей подъезд, но до квартиры не дошла. Бабушка с дедом уже в обед забили тревогу. Расспросили подругу. Та подтвердила – вместе вернулись из школы, попрощались, Настя зашла в подъезд. Тогда едва ли обратили внимание на то, что вместе с девочкой в подъезд зашла баба Соня. Родители обратились в милицию. Уверяли, что сбежать из дома девочка не могла.

«Чтоб собаки растащили»

В ходе разбирательства Жукову вызвали на допрос. Все-таки она одной из последних видела пропавшую девочку. Баба Соня не стала отрицать, что вместе с Настенькой зашла в подъезд. Вот только девочку кто-то окрикнул с улицы. Она выбежала и исчезла. Пенсионерке поверили, хотя в ее рассказе и были несостыковки. Например, она рассказала, что с девочкой у нее были настолько хорошие отношения, что та часто заглядывала к бабушке в гости. Родители девочки насторожились: зачем старуха врет про «теплые отношения», когда они точно знали – никакой «дружбы» между пенсионеркой и Настей не водилось.

Надежда найти девочку живой рухнула через пару недель. Еще в день пропажи малышки одна из соседок сообщила милиционерам, что на прогулке ее собаки заинтересовались странным пакетом. Женщина решила, что это отрава, оставленная догхантерами, и поспешила вернуться с собаками домой. Милиционеры нашли на месте лишь следы крови и несколько костей, но на улики должного внимания не обратили.

Но через пару недель хабаровчанин нашел на березовской свалке пакет с мясом. Взял его своим собакам, и только дома понял, что привез останки человека. Новость о зверском убийстве маленькой девочки облетела всю страну. Только после ареста Жукова рассказала сокамерницам в СИЗО, как убила девочку, расчленила и выбросила с балкона в надежде, что останки «растащут собаки». А когда этого не случилось, ей пришлось выйти и унести пакет на свалку.

Наказание за высокомерие

Через 8 лет Жукова вновь привлекла внимание оперативников. На этот раз ее допрашивали на предмет пропажи 77-летней гражданки Михеевой. Она продала хабаровскую квартиру и попросила дальнюю родственницу Софью Жукову приютить ее на пару недель. Но почти сразу после приезда пенсионерка пропала. По словам ее родных, за продажу квартиры Михеева выручила три миллиона, планировала переехать к дочери в Москву. Почтальон подтвердила, что видела пропавшую в квартире Жуковой, когда принесла обеим женщинам пенсию.

На допросе Жукова рассказала, что подруга внезапно засобиралась в дорогу. Хотела поехать в Приморье к родным. Жукова попыталась отговорить, даже вырвала сумку, но Михеева планов не поменяла. Собралась, вышла на улицу, села в черный автомобиль и уехала. Стражи порядка насторожились – ни о каких родственниках в Приморье родные пропавшей не знали, а в квартире старухи обнаружили следы крови. У Жуковой и этому нашлось объяснение – в пылу ссоры у Михеевой подскочило давление и пошла из носа кровь. Вот и закапала тут всё. На этот раз «кровавая пенсионерка» снова вышла сухой из воды. Как позднее объяснила Жукова, слишком уж подруга была высокомерной. Пришлось ее проучить.

Дворник Василий

Третье и последнее убийство «хабаровская Баба Яга» совершила в начале 2019-го. Но теперь жертвой стал не беззащитный ребенок и не слабая пенсионерка, а 62-летний мужчина – дворник Василий. Сожительница выгнала его из дома. Мужчина попросился квартирантом к Жуковой. Но очень скоро после заселения в одну из комнат пропал. О том, что дворник квартирует у Жуковой, знали все, поэтому она стала главной подозреваемой.

Соседи снизу рассказали оперативникам, что несколько ночей подряд просыпались от глухих, но сильных ударов – как будто что-то рубили. Было слышно, как Жукова моет полы, а утром ее заметили несущей к мусорным контейнерам увесистые пакеты. Когда дети нашли у теплотрассы останки дворника, подозрения усилились. В ходе обыска у Жуковой обнаружили топор со следами крови убитого мужчины.

«Отомстила за поруганную честь»

Сначала старуха наотрез отрицала причастность. Заверяла, что топором рубила свиные кости, а кровь в квартире – так это еще та, что шла из носа гостившей у нее родственницы. На этот раз оперативники сказкам старухи не поверили. Ее арестовали и отправили в СИЗО. Там Жукова призналась в убийстве дворника. И рассказала собственную версию – якобы Василий зашел с приятелем к ней в гости на чай, а затем они надругались над беззащитной старухой. После злодеяний приятель ушел, а Василий засиделся. Как не гнала его – уходить не хотел. Тогда-то Жукова снова взяла в руки топор, которым еще в детстве часто рубила дрова. Следователи не поверили – слишком уж абсурдными показались желания 62-летнего мужчины в отношении 80-летней бабушки. После повторной проверки фактов трех убийств объединить их в одно дело не составило труда.

Возмездие

Вскоре «кровавая пенсионерка» признала вину. На следственных экспериментах она показывала, как наносила удары и расчленяла тела, упаковывала в пакеты и относила либо на мусорку у дома, либо на поселковую свалку. Некоторые журналисты писали, что Жукова была не просто маньячкой, а людоедкой. Она якобы ела мясо своих жертв. Психиатры подтвердили – пенсионерка была в рассудке и четко понимала, что делает. Определенно не смогли сказать лишь одного – что становилось причиной кровавых расправ. В 2020 году Жукова заразилась COVID-19 и умерла, не дождавшись суда. Ее признали виновной в трех жестоких убийствах посмертно.