Светлана Щелокова: тайна гибели жены министра МВД СССР

Есть три версии гибели Светланы Щелоковой. Две из них основаны на предположении о самоубийстве жены опального экс-министра МВД СССР, третья состоит в том, что слишком много знающую супругу некогда одного из влиятельнейших лиц в СССР просто ликвидировали.

Версия первая: она сначала стреляла в Андропова, а потом в себя

Юрий Андропов, сменивший на посту Генерального секретаря ЦК КПСС почившего Леонида Брежнева, как и большинство кремлевских старцев, не отличался хорошим здоровьем и постоянно пропадал из поля зрения общественности по причине своего тяжелого заболевания.

Когда он в очередной раз перестал появляться на публике, по стране поползли слухи о том, что он, раненный Светланой Щелоковой, которая стреляла в него из-за козней против ее мужа, отлеживается, залечивая огнестрельные раны. В Советском Союзе были наслышаны о кампании, развязанной в отношении обвиняемого в коррупции и других злоупотреблениях бывшего главы союзного Министерства внутренних дел Николая Щелокова.

Поэтому многим нетрудно было поверить, что 19 февраля 1983 года Светлана Щелокова подкараулила Юрия Андропова у лифта, выстрелила в него из пистолета и ранила. А потом покончила с собой, воспользовавшись тем же оружием. Историк Рой Медведев назвал эту историю мифом, сославшись на официальное заключение: С.В. Щелокова застрелилась «на почве глубокой эмоциональной депрессии».

Версия вторая: «глубокая эмоциональная депрессия»

Это самое логически объяснимое из всех трех предположений о причинах смерти С.В. Щелоковой. Ее муж Николай Анисимович пробыл в должности министра МВД СССР (с учетом 2 лет, когда он возглавлял союзное Министерство охраны общественного порядка) 16 лет – до Н.А. Щелокова такого рекорда еще никто не устанавливал. Все эти годы семья Щелоковых вела жизнь миллионеров – Светлана Щелокова тратила колоссальные средства на бриллианты, сойдясь на этой почве с другой любительницей драгоценностей Галиной Брежневой. Дом и дача Щелоковых были забиты антиквариатом, в том числе подлинными работами знаменитых живописцев.

На день рождения Н.А. Щелокову принято было дарить весьма дорогостоящие подарки. Его семья распоряжалась тремя «Мерседесами», которые удалось заполучить с помощью связей и влияния Николая Анисимовича, – это был подарок советскому государству от немецкого концерна к Олимпиаде-80.

При Брежневе Щелоковым можно было все, никто их не контролировал, не мог ограничить их неуемные запросы и тем более остановить. Но как только Леонид Ильич умер, через месяц Н.А. Щелокова сняли с поста министра и он в одночасье превратился в фигуранта уголовного дела о коррупции в высших эшелонах власти МВД, инициированного лично Андроповым и заведенного главой КГБ еще при Брежневе. Начались постоянные допросы, а в семье Щелоковых обстановка накалилась до предела. Светлана Владимировна, по словам их прислуги, постоянно кричала и рыдала. Кончилось все это тем, что жена Николая Анисимовича взяла его наградной пистолет, пошла в спальню и застрелилась.

Версия третья: ее устранили

Этот вариант допускают те, кто считает, что С.В. Щелокова грозилась рассказать о коррупционных делах других высокопоставленных официальных лиц и их семей, если ее мужа посадят. В частности, версии об убийстве лишней свидетельницы придерживалась Галина Вишневская (оперная певица и ее не менее знаменитый муж Мстислав Ростропович дружили со Светланой Щелоковой).

У Щелоковых, по мнению некоторых историков, помимо всего прочего были изъяты ценные вещи расстрелянных «цеховиков». И якобы Светлана Владимировна собиралась назвать имена тех представителей партноменклатуры, кто также не побрезговал подобными приобретениями.

Николай Анисимович Щелоков предпочел уйти из жизни аналогичным способом, только при помощи охотничьего ружья. Он застрелился у себя дома 13 декабря 1984 года. Днем ранее он был лишен звания Героя соцтруда и всех государственных наград, кроме боевых.