Как жили и почему исчезли яганы — самый морозостойкий народ планеты

.Огненная земля — это архипелаг из более чем 40 тысяч островов, расположенный на самом юге материка Южная Америка. Это очень близко к Антарктиде, поэтому климат здесь очень суровый. Острова каменистые, с обрывистыми берегами и очень скудной растительностью. Мимо них круглый год проплывают айсберги, а ледяные ветра сбивают с ног. Несмотря на это, суровый край с давних времен был населен людьми. Это индейцы яганы — народ, который появился из ниоткуда и полностью исчез к началу 21 века.

© Соцсети

Первое знакомство с яганами

Стоит сказать, что Огненная земля — не самый суровый регион планеты, где живут люди. Но ни один народ так не удивлял путешественников своим презрением к холоду как огнеземельцы. Столь необычное название архипелаг получил именно благодаря своим обитателям. В 1520 году португальский мореплаватель Фернан Магеллан искал проход из Атлантического океана в Тихий и оказался среди этих островов.

Днем скалистые клочки земли, окутанные туманом, казались безжизненными. Но ночью Магеллан и его спутники увидели невероятное зрелище. Корабли проходили между Южной Америкой и самым большим островом архипелага и португальцы увидели, что неприветливая земля зажглась сотнями огней. Мореплаватели связали это с вулканической деятельностью и нанесли на карту новый топоним — Огненная земля.

Жители Старого Света даже не могли предположить, что это не горячая лава, а множество костров. Их каждую ночь разводили яганы, чтобы спасаться от холода и готовить себе пищу. Вскоре португальцы поняли, что это все же следы деятельности людей. Тогда Магеллан не стал причаливать к опасному скалистому берегу, и его корабли проследовали мимо.

Заново открытые

В 1578 году огнеземельцев заново открыл английский капитан Фрэнсис Дрейк. Они увидели и ночные огни и людей, с интересом разглядывающих корабли. Но и в этот раз мореплаватели не стали задерживаться и не познакомились с островитянами. Следующие два столетия яганы были вне поля зрения исследователей и о них забыли.

Познакомились европейцы с ними только в 18 веке. Описал этот удивительный народ немецкий естествоиспытатель Георг Форстер. Ученый был членом экспедиции британского капитана Джеймса Кука. В своем дневнике немец писал, что жители Огненной земли, несмотря на суровый климат, ходят голыми или прикрывают плечи небольшими шкурами.

Они без проблем спали на голых камнях и совершенно не испытывали дискомфорта. Строили яганы и жилища. Это были примитивные шалаши из коротких жердей, укрытые ветками и шкурами. Возле входа в каждый ночью разводили костры, которые видели с проходящих мимо кораблей.

Еще один исследователь, российский мореплаватель Отто Коцебу, изучив яганов, сделал предположение об их появлении. Он писал, что вероятнее всего, этот народ когда-то жил гораздо севернее, в благоприятном климате. Скорее всего, яганов вытеснили другие народы, и они были вынуждены обосноваться на самом краю земли. Сами островитяне, не имевшие письменности, не вели никаких летописей и объяснить свое происхождение не могли.

Как яганы переносили холод

Уже в наши дни кандидат биологических наук антрополог Станислав Дробышевский написал несколько статей о яганах. Он считает, что для такой стойкости к холоду эти люди должны были пройти строгий естественный отбор. Подробно изучив огнеземельцев, ученый отметил их особенное телосложение.

© Яганский шаман

Яганы были невысокими и грузными людьми. Хотя они оказались родственны индейцам Амазонии, внешние различия были существенными. У жителей Огненной земли был солидный слой подкожного жира. Таким образом они адаптировались к холодному климату. Вероятнее всего, худые представители этого народа быстро погибали, а выживали лишь полные. Так произошел генетический отбор и сформировался тип фигуры.

Но этого все равно недостаточно для выживания. Нужны более эффективные защитные функции. Дробышевский считает, что помимо склонности к полноте яганы передавали по наследству и особый обмен веществ. Может быть, их кровеносные сосуды располагались особым образом. По версии ученого, у поверхности тела их было немного — они сосредоточились внутри, согревая жизненно важные органы.

Среднегодовая температура на островах архипелага не превышает +6 градусов Цельсия. Океан, окружающий Огненную землю, очень холодный и в нем круглый год плавают льдины. Несмотря на это, путешественники отмечали, что при виде диковинных кораблей, яганы отважно бросались в ледяную воду, чтобы рассмотреть гостей поближе. Самым удивительным было то, что в воде плескались не только мужчины, но и женщины с маленькими детьми!

Почему исчез самый выносливый народ

Но стойкость к холодам не могла спасти яганов от напастей, принесенных чужеземцами. Как это часто бывало, на острова попали неведомые огнеземельцам инфекции, к которым у них не было иммунитета. Постепенно этот народ начал вымирать. Сыграли свою роль и овцы, завезенные моряками. Они размножились на островах и вытеснили миниатюрных лам гуанако, которые давали мясо, молоко и шкуры яганам.

Когда гуанако исчезли, яганы, страдающие от голода, начали охотиться на овец. Но у тех были хозяева — белые люди, которые начали расправляться над аборигенами. Огнеземельцы были вынуждены селиться у самого берега и начать охотиться на китов и тюленей. Но и здесь все было непросто. Флотилии китобоев и охотников из Европы и США здорово подчистили популяцию морских млекопитающих и полностью лишили яганов пищи.

К середине 20 столетия некогда многочисленные аборигены Огненной земли стали на архипелаге редкостью. Последние представители народа отчаянно боролись за жизнь, но проиграли эту схватку. Когда мировое сообщество спохватилось и попыталось спасти яганов, было уже слишком поздно. Последняя представительница этого таинственного племени умерла в 2022 году от осложнений, вызванных коронавирусом.