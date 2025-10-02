Какой была самая славная победа русских на Дальнем Востоке

История освоения Сибири и Дальнего Востока незаслуженно обделена вниманием общественности. А ведь она полна героических страниц, и одна из них — Кумарская битва 1655 года. Это событие стало ярким примером мужества и стойкости русских казаков, которые, несмотря на численное превосходство противника, сумели одержать блестящую победу.

Обстановка на Дальнем Востоке

К середине XVII века русские казаки начали активно осваивать земли Приамурья. Однако это встретило сопротивление со стороны империи Цинь, которая считала данные территории своими. Маньчжуры, объединившись с местными народами — даурцами и дючерами, стремились вытеснить русских из региона. После ареста атамана Ерофея Хабарова в 1653 году обстановка в Приамурье обострилась. Отсутствие опытного лидера могло стать роковым для казаков, но на их стороне оказался другой выдающийся полководец — Онуфрий Степанов.

О личности Онуфрия Степанова известно немного. На тот момент ему было около 30 лет, он отличался физической силой, военной выучкой и умением вдохновлять бойцов. Степанов был не только храбрым воином, но и талантливым стратегом. Он понимал, что для выживания в суровых условиях Дальнего Востока казакам нужны не только военные победы, но и надежная база для обеспечения продовольствием. Именно поэтому он решил укрепить позиции на реке Кумаре, чтобы защитить урожай земледельцев Албазина и предотвратить нападение маньчжур на Нерчинск.

Кумарский острог

Степанов решил не дать врагам напасть на Албазин. Вместо этого он укрепил острог, расположенный в стратегически важной точке на реке Кумаре. За два месяца казаки возвели мощные укрепления: земляной вал окружали деревянные стены с двумя рядами бойниц и башнями («быками»). Внутренние стены были заполнены камнями и землей, что делало их практически неприступными. Это был настоящий фортификационный шедевр для того времени. Маньчжуры не могли пройти мимо, так как оставлять укрепленный пункт в тылу было слишком опасно.

Ход битвы

В 1655 году маньчжурская армия численностью около 10 000 человек подошла к Кумарскому острогу. Им противостояли всего 510 казаков. Соотношение сил было явно не в пользу русских, но казаки не собирались сдаваться. Степанов грамотно организовал оборону, используя все преимущества укреплений. Маньчжуры неоднократно пытались штурмовать острог, но каждый раз их атаки разбивались о мощные стены, а меткий огонь казаков оставлял на поле боя десятки и сотни убитых. У русских было немного артиллерии, но они умело использовали пушки, нанося серьезный урон врагу. А вот обстрел со стороны объединенного маньчжурского войска был не столь эффективен: за неделю по крепости было выпущено не менее 700 ядер, но значимого урона нанести так и не удалось.

Сражение длилось несколько дней. Маньчжуры теряли все больше людей, но не могли добиться успеха. Тогда командующий Манъандали решил взять крепость навалом, отправив в атаку всех, имеющихся в наличии воинов. Это и сыграло с ним злую шутку. В ограниченном пространстве под стенами крепости маньчжуры стали легкой мишенью для казаков. Ну а дерзкая вылазка последних обратила противника вспять. При отступлении сказалась сложность командования многонациональным войском. Так что на поле боя осталось множество убитых, потери же казаков были минимальными.

Еще неделю войско Минъандали простояло под стенами крепости, не решаясь на новый штурм. На переговоры же казаки идти категорически отказались. Маньчжурам же не оставалось ничего, как с позором отступить. При этом они вынуждены были оставить немалую часть ядер и пороха, уничтожили осадные орудия и утопили огромное количество доспехов, дабы идти налегке.