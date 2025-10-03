«Экспресс-газета»: почему ее ненавидела и читала вся страна

2 октября не стало известного российского журналиста и писателя Александра Куприянова. Более десятка лет он был главным редактором газеты «Вечерняя Москва», до этого работал в «Комсомольской правде», «Известиях», «Собеседнике» и других изданиях. В 90-х именно он создал легендарный российский таблоид — «Экспресс-газету». Возглавляемое им издание стало символом слова «желтая пресса»: оно специализировалось на «горячих» и откровенных новостях о звездах, освещало главные скандалы светской жизни и не стеснялось в выражениях, за что его не раз вызывали в суд. «Экспресс-газету» ругали, ненавидели, но читали. Как она появилась и стала феноменом в мире российской печати — в материале «Ленты.ру».

© РИА Новости

«В постели как огурчик!»

Главный российский таблоид родился в 1993 году. Фактически, как утверждал Куприянов, издание придумал и предложил ему возглавить бывший чрезвычайный и полномочный посол в Великобритании Леонид Замятин.

«Я пришел к нему домой, он мне достал и показал макет-выклейку массовой газеты-таблоида, которую они собирались издавать в советские времена — "Копейка". Он вместе с единомышленниками хотел возродить ее во время оттепели, — вспоминал бывший главред издания. — Замятин мне прямо тогда сказал: «Что ты сидишь без дела?.. Давай создавай "Экспресс-газету"». (...) И он мне сказал фразу, которая мне запомнилась: "Вот что надо сейчас делать — народную, массовую газету"».

Газетой Куприянов занялся вместе с Владимиром Сунгоркиным, который в будущем станет главой «Комсомольской правды». Как отмечал Куприянов, дебютный выпуск вышел уже через 15 дней после этого разговора. В самой же «Экспресс-газете» писали, что первый номер увидел свет в декабре 1993 года.

Центром внимания «Экспресс-газеты» стал мир звезд: газета фокусировалась на личной жизни знаменитостей, происшествиях с их участием, резонансных событиях и скандалах. Но также освещались новости спорта, науки, медицины и других сфер жизни.

Едва ли не главной отличительной особенностью «Экспресс-газеты» стали ее громкие заголовки. В лучших традициях таблоидов издание выносило на передовицы анонсы статей с жареными фактами, которые были призваны максимально привлечь внимание.

Зачастую читателю обещали рассказать про интимную жизнь звезд и других известных личностей. «Кто же заменит Филиппа в постели Примадонны?», «Саша Буйнов в постели как огурчик! Скандальные воспоминания поклонницы певца из Нижнего Тагила», «Сергей Мавроди не выполнял свой супружеский долг», «Я имел три тысячи женщин, признался нам Михаил Боярский», — лишь некоторые примеры таких заголовков.

Своего рода мемом и притчей во языцех стал заголовок «Астероид из [фекалий]. Неопознанный вонючий объект пробил крышу нового русского», который в сети приписывают «Экспресс-газете».

Суды с «Экспресс-газетой»

Читатели не раз обвиняли издание в том, что содержание его материалов может не соответствовать заголовкам, и упрекали газету в обмане. А ее журналисты даже становились лауреатами премии с говорящим названием «Золотая утка», которой награждали авторов статей с недостоверной информацией.

Кроме того, звезды шоу-бизнеса регулярно подавали на издание в суд, заявляя о клевете и вмешательстве в личную жизнь. Это началось еще в 90-х: как утверждал Куприянов, в месяц у газеты могло быть по два суда.

Среди звезд, которые пытались привлечь газету к ответу, были телеведущая Ксения Собчак, актер Александр Абдулов, певец Родион Газманов и многие другие.

В 2014 году Сергей Безруков отсудил у газеты 110 тысяч рублей — актер посчитал, что в материалах газеты содержатся негативные сведения о его семье и частной жизни, а также использованные без его ведома снимки. Певица Полина Гагарина отсудила у «Экспресс-газеты» почти такую же сумму за материал, в котором говорилось, что некоторые артисты, в том числе и она, оказывают интимные услуги.

При этом телесваха Роза Сябитова, обвинявшая газету в распространении недостоверных и порочащих ее репутацию сведений, суд проиграла. А певицу МакSим из-за проигранного дела суд даже обязал выплатить газете компенсацию за судебные издержки.

Газета была готова защищаться не только в суде, привлекая к делу известных адвокатов (интересы издания защищал, к примеру, Сергей Жорин), но и на своих страницах. Так, в 2006 году редакция выпустила материал под заголовком «В газете "Ведомости" работают дебилы?», в котором обвинила коллег-журналистов во лжи и некомпетентности из-за материала о том, что «Экспресс-газета» не приносит дохода.

В материале «Экспресс газеты» с критикой «Ведомостей» утверждалось, что еженедельная аудитория таблоида — примерно три миллиона человек, а тираж одного номера — 760 тысяч.

«Желтее некуда»

В сознании многих читателей «Экспресс-газета» главным образом закрепилась как эталонный пример желтой прессы в негативном смысле. «Желтее некуда, и, похоже, они сами этим фактом жутко гордятся», «Газета призвана кого-то опозорить», «Находит сенсацию на пустом месте. Копается в грязных вещах известных людей», — критиковали таблоид пользователи популярного сайта с отзывами.

Вместе с тем авторы критических отзывов признавались, что в 90-е и начале 2000-х с удовольствием покупали «Экспресс-газету», поскольку в эпоху до интернета она позволяла узнать многое о жизни звезд и отвлечься. «Газета была очень интересной», «Вспоминается далекое время, когда мы, чтобы купить эту газету, стояли в очереди в киоск и зачитывали ее, передавая друг другу, до дыр», — вспоминали в сети.

Однако, как утверждал Куприянов, в действительности газету ругали и в 90-е. По его словам, после выхода первых выпусков его стали критиковать друзья.

«Мне говорили: "Купер, такая грязь! Ты — идиот, как тебе не стыдно, ты же журналист, ты писал такие очерки!" — вспоминал он. — Я считаю, что желтая пресса должна будоражить. Для меня в этом термине нет ничего ругательного».

Бывший главред издания в интервью подчеркивал, что не считает негативным термин «желтая пресса». Он заявлял, что такого рода издания специализируется не на лжи и утках, как гласят стереотипы, а на расследованиях, скандалах и эксклюзивах. Именно такой и была «Экспресс-газета», добавлял Куприянов.

«У меня в "Экспресс-газете", в той, старой, был отдел расследований, где работали 28 журналистов. И это были отчаянные ребята. Их били, кое-кого даже пытались убивать, — заявлял он. — Дочь Ельцина бросала тогда на стол министра, курирующего СМИ, "Экспресс-газету" и кричала: "Сделай с ними что-нибудь! Они уже добрались до нашей дачи". Один очень влиятельный вор, ставший политиком, принес нам как-то для публикации отрывки из своей книги и попросил напечатать. И мы напечатали с комментарием, который назывался "Вор должен сидеть в тюрьме". И он пришел в редакцию с братвой, а у братвы были автоматы».

***

«Экспресс-газету» сегодня можно встретить в видеоподборках на YouTube, где рассказывается о безумной и «чернушной» желтой прессе. В один ряд с ней обычно ставят «Спид-инфо», «Мегаполис-экспресс» и другие подобные издания. Однако, в отличие от своих бывших конкурентов, первый российский таблоид не только выжил в 2020-е, но и продолжает будоражить российский шоу-бизнес, не изменяя своим традициям.

«"Пробухала молодость": Киркоров отреагировал на слова Пугачевой об их фиктивном браке», «Похотливый изменник Оззи Осборн перед смертью оставил жене душераздирающие прощальные письма» — гласят заголовки статей за 2 октября.