3 октября: кто придумал Всемирный день улыбки

3 октября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют Всемирный день улыбки, День «Посмотрите на листья» и Международный день скромного веселья.

Всемирный день улыбки

Всемирный день улыбки отмечается с 1999 года в первую пятницу октября по инициативе американского художника Харвиа Болла, который в 1963 году стал первым, кто нарисовал смайлик.

День «Посмотрите на листья»

День «Посмотрите на листья» призывает людей отвлечься от повседневных забот и полюбоваться красотой осенней природы. В честь этого праздника художники рисуют пейзажи, а фотографы вооружаются камерой и ищут удачные кадры. В эту дату также делают поделки из опавших листьев.

Международный день скромного веселья

Международный день скромного веселья создал американский писатель Шел Горовиц, который убежден в том, что можно жить, не отказывая себе ни в чем, и при этом не тратить на это много денег. По его мнению, разумный подход к тратам не исключает получения от жизни радости и удовольствия.