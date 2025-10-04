Как в прошлом проститутки скрывали менструацию

Менструация всегда была табуированной темой, о которой в обществе предпочитали молчать. Для женщин прошлых веков она была настоящей проблемой. Если знатные дамы могли позволить себе несколько дней уединения, то у куртизанок такой роскоши не было. Их доход напрямую зависел от постоянного приема клиентов, и каждая потерянная ночь означала упущенную прибыль.

© clu/iStock.com

Поэтому они вынуждены были искать способы скрыть менструацию, чтобы продолжать работу, рискуя при этом здоровьем и нередко жизнью. «‎Рамблер» расскажет о том, какие приемы использовали женщины разных эпох.

Древний мир: Египет и Рим

В Древнем Египте к телесной гигиене относились гораздо серьезнее, чем в более поздней Европе. Археологические находки и папирусные источники указывают, что женщины использовали тампоны из льняных волокон и папируса, пропитанных ароматическими маслами. Такие средства выполняли двойную функцию: впитывали выделения и маскировали запахи. Куртизанки и жрицы храмов, которые обслуживали богатых клиентов и знать, особенно тщательно скрывали менструацию.

В Древнем Риме ситуация была схожей: женщины из публичных домов пользовались тампонами из мягкой шерсти или ткани. Врачи, включая Сорана Эфесского, оставили записи о «влагалищных тампонах», которые иногда смачивали в настоях трав, меде или вине для дезинфекции. Проститутки прибегали к этим методам, чтобы продолжать работать, несмотря на естественные циклы. Использование ароматических масел помогало не только скрыть запах, но и добавить элемент чувственности — клиенты воспринимали это как экзотику.

Как проститутки Средневековья привлекали клиентов

Средневековье

Средневековая Европа жила под жестким контролем церкви, где менструация считалась «нечистотой». Женщинам запрещалось посещать храмы во время месячных, а интимная близость в этот период воспринималась как тяжелый грех. Но проститутки, особенно в городах Италии, Франции и Германии, не могли позволить себе перерывы: жизнь была суровой, конкуренция высокой. В публичных домах, существовавших легально и под контролем властей, женщины пользовались самодельными тампонами из льняных или шерстяных тканей.

Эти тампоны фиксировались с помощью специальных поясков или веревочек, что позволяло скрыть выделения. Чтобы замаскировать запах, ткань смачивали уксусом или вином — считалось, что это убивает «дурные миазмы». Куртизанки более высокого уровня использовали шелковые куски ткани, доступные только богатым. В итальянских хрониках XV века упоминаются и «сухие порошки» из трав, которые женщины вводили внутрь, чтобы «остановить течь». Но такие средства часто вызывали воспаления и осложнения, о чем в то время предпочитали умалчивать.

Эпоха Возрождения

XVI век в Италии и Франции стал временем расцвета куртизанской культуры. Женщины этого круга были не просто любовницами богатых покровителей, но и хозяйками салонов, собеседницами философов и художников. Однако за внешней роскошью скрывалась та же физиологическая реальность. Куртизанки пользовались более изощренными приемами: компактные тампоны из ваты или льна, иногда пропитанные воском или маслом, чтобы было легче вводить и чтобы они не пропускали кровь.

Сохранились свидетельства, что некоторые женщины прибегали к травам — например, шалфею и розмарину. Настои этих растений вводились внутрь или использовались для пропитки ткани: считалось, что они «осушают» тело и уменьшают кровотечение. Такие практики были отчасти ритуальными: куртизанки часто ссылались на «тайные знания», которые передавались среди женщин. Но на деле они представляли угрозу здоровью, так как раздражали слизистую и могли вызывать инфекции.

XVIII–XIX века

К XVIII веку ситуация изменилась благодаря доступности тканей. Проститутки крупных городов Европы пользовались хлопковыми и льняными тампонами, которые после после введения на недолгое время выбрасывались. Это было удобнее и безопаснее, чем стирка и повторное использование. В Париже, Лондоне и Венеции распространилась практика применения морских губок, которые смачивали уксусом или лимонным соком. Такое средство одновременно и скрывало менструацию, и считалось формой контрацепции.

Но на деле губки часто становились источником инфекций: их трудно было стерилизовать, и многие женщины страдали воспалениями. В медицинских отчетах XIX века можно найти упоминания о «болезнях уличных женщин», связанных именно с этим методом. Однако у самих проституток выбора не было: работа требовала постоянной готовности, а конкуренция не позволяла останавливаться.

Россия

В России методы были схожими, но со своими особенностями. В деревнях женщины часто пользовались мхом, золой или тряпками, но городские проститутки выбирали более «цивилизованные» способы. В материалах XIX века упоминаются тканевые прокладки и тампоны, которые фиксировались с помощью поясов. Проститутки также использовали «травяные шарики» — комочки из трав и хлопка, которые вводились внутрь. Часто в ход шли шалфей, кора дуба или ромашка.

Такие средства частично уменьшали кровотечение, но могли приводить к инфекциям и даже бесплодию. Для бедных женщин это был единственный выход: медицинской помощи и знаний о гигиене почти не существовало, и так как зарабатывать приходилось телом, менструацию нужно было скрывать.

Опасные последствия

Все перечисленные методы объединяло одно — все они были крайне небезопасными. Использование уксуса и лимонного сока вызывало химические ожоги слизистой. Травы раздражали ткани и могли приводить к воспалению. Губки и тканевые тампоны становились рассадниками бактерий. Но женщины сознательно шли на риск, потому что альтернатива была еще хуже — потеря заработка и нищета.

Ранее мы писали о сексуальных табу в разных странах.