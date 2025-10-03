Как в Пакистане оказался народ из другого времени

.

В отдаленных ущельях пакистанского Гиндукуша живет народ, бросающий вызов всем законам истории и генетики. Калаши — с их светлыми глазами, многобожием и ритуалами — словно застряли в другом времени. Они сами считают себя потомками воинов Александра Македонского, и, глядя на них, начинаешь в это верить.

Кто ваши предки?

Их внешность поражает: среди них часто встречаются блондины с голубыми глазами, что резко контрастирует с обликом соседних народов. Ученые десятилетиями ломают голову над их происхождением.

Версия первая: Древние аборигены. Калаши могут быть коренным народом, когда-то населявшим обширные территории.

Версия вторая: Северные пришельцы. Возможно, их предки мигрировали с юга Урала и из казахских степей.

Версия третья (самая романтичная): Солдаты Македонского. Сами калаши верят, что их оставил здесь сам Александр Великий. По одной легендии — он велел ждать своего возвращения, по другой — в горах бросили раненых солдат.

Доказать принадлежность калашей к европейским народам пытались и в Институте общей генетики Вавилова, а также в Южно-Калифорнийском и Стэндфордском университетах. Вердикт – гены калашей действительно уникальны, но вопрос о предках остался по-прежнему открытым.

Красивая легенда

Сами же калаши охотно придерживаются более романтичной версии своего происхождения, называя себя потомками воинов, пришедших в горы Пакистана вслед за Александром Великим. Как и положено легенде, она имеет несколько вариаций. По одной - Македонский приказал остаться калашам дожидаться своего возвращения, но по какой-то причине так за ними и не вернулся. Верным солдатам не оставалось ничего другого, как осваивать новые земли.

По другой – несколько солдат, из-за ранений не способных продолжать движение вместе с войском Александра, вынуждены были остаться в горах. Верные женщины, естественно, не покинули мужей. Легенда очень нравится путешественникам-исследователям, заглядывающим в гости к калашам, и многочисленным туристам.

Язычники

Все, кто приезжает в этот удивительный край, обязан предварительно подписать бумаги, запрещающие какие-либо попытки повлиять на самобытность уникального народа. В первую очередь, речь идет о религии. Среди калашей много тех, кто продолжает придерживаться старой языческой веры, несмотря на многочисленные попытки обратить их в ислам. В сети можно найти многочисленные посты на эту тему, хотя сами калаши уклоняются от вопросов и говорят, что «не припоминают каких-либо жестких мер».

Иногда, уверяют старейшины, смена веры происходит, когда местная девушка решается на брак с мусульманином, но происходит это, по их словам, нечасто. Однако исследователи уверены, что избежать судьбы соседей-нуристанцев, насильственно обращенных в конце XIX века в ислам, калашам удалось только благодаря тому, что они населяли территорию, которая попала под юрисдикцию британцев.

Не меньше споров вызывает происхождение многобожия калашей. Попытки провести аналогии с греческим пантеоном богов большинство ученых считают безосновательными: вряд ли калашский верховный бог Дезау – это Зевс, а покровительница женщин Дезалика – Афродита. Священнослужителей у калашей нет, и каждый молится самостоятельно. Правда, обращаться напрямую к богам не рекомендуется, для этого существует дехар – специальный человек, который перед можжевеловым или дубовым алтарем, украшенным двумя парами лошадиных черепов, приносит жертву (обычно козу). Перечислить всех калашских богов достаточно трудно: в каждом селении есть свои, а кроме этого еще множество духов-демонов, преимущественно женского рода.

О шаманах, встречах и проводах

Калашские шаманы могут предсказывать будущее и карать за грехи. Самым известным из них считается Нанга дхар – о его способностях слагали легенды, рассказывая, как в одну секунду он исчезал из одного места, проходя сквозь скалы, и появлялся с другом. Шаманам доверяют вершить правосудие: их молитва способна, якобы, наказать обидчика. По плечевой кости жертвенного козла специализирующийся на предсказаниях шаман-ашжиау («разглядывающий кость») может увидеть судьбу не только отдельного человека, но и целых государств.

Жизнь калашей немыслима без многочисленных пиршеств. Приезжающие туристы вряд ли сразу смогут понять, на каком событии они присутствуют: рождении или похоронах. Калаши уверены, что эти моменты одинаково значимы, а потому необходимо в любом случае устроить грандиозный праздник - не столько для себя, сколько для богов. Нужно радоваться, когда новый человек приходит в этот мир, чтобы жизнь его была счастливой, и веселиться на похоронах, - пусть и загробное пребывание окажется безмятежным. Ритуальные танцы в священном месте - Джештаке, песнопения, яркие одежды и ломящиеся от угощения столы – всё это неизменные атрибуты двух главных событий в жизни удивительного народа.

Вот это стол – за ним едят

Особенностью калашей является и то, что, в отличие от соседей, они всегда использовали для трапезы столы и стулья. Дома они строят по македонскому обычаю - из камней и бревен. Не забывают про балкон, при этом крыша одного дома является полом для другого – получаются своеобразные «высотки по-калашски». На фасаде – лепнина с греческими мотивами: розетками, радиальными звездами, затейливыми извилинами.

Большинство калашей занимаются сельским хозяйством и скотоводством. Примеров, когда кому-то из них удалось изменить привычный уклад, - единицы. Широко известна легендарная Лакшан Биби, которая стала авиапилотом и создала фонд поддержки калашей. Уникальный народ вызывает неподдельный интерес: греческие власти строят для них школы и больницы, а японцы разрабатывают проекты дополнительных источников энергии. Кстати, об электричестве калаши узнали относительно недавно.

In vino veritas

Производство и употребление вина – еще одна отличительная особенность калашей. Сухой закон на всей территории Пакистана – еще не причина отказываться от традиций. А после приготовления вина можно и в любимый гал поиграть – нечто среднее между лаптой, гольфом и бейсболом. Мяч отбивают клюшкой, а затем дружно ищут. Кто нашел его двенадцать раз и вернулся первым «на базу», тот победил. Нередко жители одного селения приходят в гости к соседям, чтобы сразиться в гал, а затем весело отметить – и неважно, будет это победа или поражение.

Ищите женщину

Калашские женщины находятся на вторых ролях, выполняя самую «неблагодарную работу». Но на этом сходство с соседками, пожалуй, заканчивается. Они сами решают, за кого выходить замуж, а если брак окажется несчастливым, то и развестись. Правда, новый избранник должен выплатить бывшему мужу «неустойку» - приданое в двойном размере. Калашские девушки могут не только получить образование, но и, например, устроиться работать гидом. Издавна существуют у калашей и своеобразные родительные дома – «башали», где «грязные» женщины проводят несколько дней до начала родов и приблизительно неделю после.

Родственникам и любопытствующим не просто запрещается навещать будущих мам, даже до стен башали дотрагиваться нельзя.

А какие калашки красивые и нарядные! Рукава и подолы их черных платьев, за которые мусульмане, кстати, именуют калашей «черными неверными», расшиты разноцветным бисером. На голове – такой же яркий убор, напоминающий прибалтийский венчик, украшенный лентами и замысловатой вышивкой из бисера. На шее – множество нитей бус, по которым можно определить возраст женщины (если удастся сосчитать, конечно). Старейшины загадочно замечают, что калаши живы только до тех пор, пока их женщины носят свои платья. И напоследок еще один «ребус»: почему прическа даже самых маленьких девочек - это пять косиц, которые начинают плести со лба?