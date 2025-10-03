«Самый загадочный дезертир»: куда пропал подполковник Заяц

Афганская война знала немало случаев, когда советские солдаты и офицеры переходили на сторону душманов. Одни ломались в плену, другие пытались бегством избежать трибунала. Но история подполковника Николая Зайца стоит особняком — это дело до сих пор остается одним из самых таинственных эпизодов того конфликта.

До Афганистана о Николае Зайце известно мало: уроженец Житомирской области, 1946 года рождения. В январе 1983 года он прибыл в 108-ю мотострелковую дивизию на должность начальника разведки.

Но карьера не задалась. Коллеги характеризовали его как «хозяйственного и обстоятельного» офицера, малопригодного для жестоких реалий войны. На его участке душманы регулярно взрывали трубопроводы, что списали на некомпетентность Зайца.

Новый инцидент не заставил себя долго ждать. 16 октября 1983 года Николай Заяц во время организации засады на караван моджахедов застрелил двух провожатых. Один из них сам был пленным моджахедом, однако второй афганец — птицей более крупного полета. К проводнику был приставлен майор афганской спецслужбы ХАД, убийство которого могло иметь самые серьезные последствия. Более того, ходили слухи, что убитый приходился родственником главе ДРА Бабраку Кармалю.

Действия советского офицера вызвали недоумение у сослуживцев и руководства. Дело в том, что перед происшествием Заяц и два афганца отошли за бархан, поэтому других свидетелей убийства не было. Путался в показаниях и сам Заяц. Сначала он говорил, что пытался застрелить моджахеда, который набросился на сотрудника спецслужб, но случайно убил обоих. Однако потом он стал заявлять совсем другое. Дескать, оба афганца схватились за оружие, и Заяц застрелил их в ходе самозащиты. Как бы то ни было, но положение подозреваемого с каждым днем становилось все более незавидным. При этом руководство не стало помещать Зайца под арест, поскольку считало, что он и сам никуда не денется.

Однако сам Заяц так не считал и, вероятно, активно продумывал способы побега. Сейчас трудно сказать, какой у него был план, да и был ли он вообще. Заяц мог либо бежать обратно в СССР, либо попытаться перейти на сторону душманов. Вообще есть мнения, что убийство афганцев Заяц совершил намеренно, чтобы после неминуемого скандала его сняли с должности и отправили в Союз. Уж очень не по душе ему было каждый день рисковать жизнью. Но все пошло вопреки ожиданиям: Зайцу грозил трибунал и самое суровое наказание. Видимо, он посчитал, что побег в неопределенном направлении будет куда лучше, чем неизбежная высшая мера.

15 марта 1984 года во время выдвижения 201-й дивизии в провинцию Бадахшан и царящей повсюду суматохи, Заяц под предлогом проверки высадил механика-водителя из БРДМ-2, после чего сам сел за руль и скрылся в неизвестном направлении. Вскоре в дивизии хватились как Зайца, так и боевой машины, и на следующий день отправили на поиски вертолеты.

Бронемашину очень быстро нашли в нескольких десятках километров от Кундуза. Она застряла в болоте и стараниями местных жителей уже лишилась не только вооружения, но даже колес. Однако никаких следов Зайца поблизости не было. Местные жители в недоумении разводили руками. Дескать, пришли душманы и забрали офицера, застрявшего в болоте. Куда увели — не знаем.

Даже своим исчезновением Заяц спровоцировал очередной скандал. Ведь доселе не было прецедентов, чтобы столь высокопоставленный военный дезертировал к моджахедам (а именно такая версия и преобладала с самого начала поисков). Почти два месяца Зайца искали по всем окрестным кишлакам, но все было безрезультатно. В итоге офицера объявили пропавшим без вести, ведь его тело так и не было найдено.

Полковник в отставке Николай Кузьмин, принимавший участие в поисках Зайца, предлагает следующую версию трагических событий. Обнаружив советского офицера около застрявшей в болоте машине, моджахеды решили во что бы то ни стало переправить его в Пакистан. Там за ценную добычу можно было получить немалые деньги. Однако прорваться к границе становилось все сложнее, поскольку кольцо советских войск сужалось. Так, почти полтора месяца Зайца передавали из банды в банду, пока не приняли решение о его ликвидации. Ведь за время, пока офицер находился среди моджахедов, он уже успел узнать слишком многое. По версии Кузьмина, Зайца застрелили, а труп раздели и бросили в реку, чтобы скрыть все улики. Этим и объясняется отсутствие тела. Однако долгое время среди военнослужащих ходили слухи, что Заяц все-таки смог влиться в ряды моджахедов и даже участвовал в планировании засад на колонны советских войск.