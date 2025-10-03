4 октября: зачем в День Кондрата и Игната надо подуть на монетку

Православный мир отмечает Отдание праздника Воздвижения Креста Господня. Этот день завершает цикл торжеств, начавшихся 27 сентября, и считается особым моментом для сосредоточения на духовной силе главного символа христианства. А в народной традиции это день Кондрата и Игната.

В этот день сложилась присказка, что "Кондрат с Игнатом помогают богатым богатеть". Для этого ставили во дворе сноп и украшали его лентами. Он обозначал изобилие. Считалось, что такое украшение поможет привлечь деньги. Был и особый ритуал в этот день. Надо было взять из кошелька монету левой рукой, подуть на нее и положить в карман. И носить так семь дней. А затем вернуть ее в кошелек и не тратить. Считалось, что она будет притягивать монетки. В этот день нельзя бездельничать, так как иначе уйдет финансовое благополучие.

Первый выбитый сноп называли именинным, из него готовили кашу и угощали всех, в том числе нищих, больных и даже духов, например, ставили кашу с монетами для домового.

Нельзя было конфликтовать, поскольку растянуться ссора могла надолго. Не надевали чужую обувь, чтобы не "примерять" беды другого человека. Нельзя вытирать стол рукой, чтобы не стать одиноким. Рассказанные сейчас сплетни и жалобы лишь умножатся.

Если стоит ясная погода, кроты начали норы закрывать - жди суровую зиму. Листья березы желтеют сверху - весна будет ранней, снизу - поздней. Много орехов на орешнике - жди снежную зиму.