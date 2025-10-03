Тадеуш Касьянов: как боцман сделал советское кино зрелищным

Его знают как харизматичного боцмана из культовых «Пиратов XX века». Но для сотен тысяч учеников Тадеуш Касьянов — Учитель с большой буквы. Патриарх советского каратэ и рукопашного боя, воспитавший целую плеяду мастеров и изменивший представление о боевых искусствах в СССР.

Боцман, который сделал советское кино зрелищным

В 1979 году фильм «Пираты XX века» побил все рекорды — 90 миллионов зрителей только за первый год. Успех был предопределен не только захватывающим сюжетом, но и революционными для советского кинематографа боевыми сценами.

За них отвечал Тадеуш Касьянов, который не только сыграл роль боцмана Михеича, но и стал постановщиком трюков. Большинство каскадеров в картине были его учениками, включая Талгата Нигматулина, сыгравшего пирата Салеха. Без Касьянова советский блокбастер был бы невозможен.

Один против всех

Родился будущий Учитель 14 ноября 1938 года в Москве. Детство было непростым: голод и разруха военного и послевоенного времени, тяжелая криминогенная обстановка. Семья жила в одном из самых неблагополучных столичных районов - у Павелецкого вокзала. Тадеуш воспитывался в интеллигентной среде, как он сам признавался «среди женщин, мужиков всех повыбили в войну», дворовые стычки с многочисленными хулиганами закалили характер Тадеуша, у которого из-за непривычного для слуха польского имени было целых 14 кличек.

В 10 лет Тадеуш посмотрел фильм «Первая перчатка», который изменил его жизнь.

Восхищенный, он сходил за раз на десять сеансов, но в секции бокса оказался только в 1953 году.

Первым тренером Касьянова стал Михаил Соломонович Иткин, чемпион Москвы по боксу военных лет. Уже в 19 лет Тадеуш занял второе место на первенстве столицы и выполнил норму мастера спорта.

Встреча на дороге

Занятия боксом продолжались, однако Тадеуш начал чувствовать, что застаивается в развитии. В те годы он работал в таксопарке. Ему приходилось периодически драться, и некоторые из его оппонентов демонстрировали интересную работу ногами.

Тогда же Касьянов впервые услышал слово «каратэ». Затем к нему попала книга «зеленого берета» Эда Паркера «Каратэ».

Касьянову она не понравилась, думал, что фокусы все это, но выкидывать редкое издание он не стал - возил в машине.

В 1969 году к нему в машину сел молодой парень, который, увидев книгу, поинтересовался, занимается ли сам Касьянов, затем предложил ему поспарринговать через неделю. Попутчик оказался Алексеем Штурминым, пионером советского каратэ.

Эта, казалось бы, случайная встреча, в очередной раз доказала Касьянову, что случайностей не бывает. Они встретились со Штурминым, и во время спарринга оказалось, что каратэ - не блажь, какой она представлялась Касьянову поначалу. Они стали тренироваться вместе, затем вокруг них начала собираться группа учеников.

Патриарх Самбо

В 1969 году Штурмин и Касьянов знакомятся с патриархом Самбо Анатолием Харлампиевым. Их совместная работа привела в итоге к рождению ещё одной боевой системы - рукопашного боя. Элементы самбо дополнили стиль школы Штурмина и Касьянова, обогатив его бросковой техникой. Кроме того, Харлампиев привил Касьянову любовь к холодному оружию, метанию и коллекционированию ножей.

СЭН"Э

Название знаменитой школы Касьянова CЭН"Э появилось в 1975 году. Его предложил один из учеников секции Лев Слабкий, найдя это слово в корейском словаре. В переводе иероглифы значили «дело всей жизни», «дорога жизни».

Теперь в зале Тадеуша Рафаиловича висели три плаката. Посередине - иероглиф «сэнэ», по бокам - цитаты из Ленина и Брежнева. Первое: «Неразумно и даже преступно поведение той армии, которая не стремится овладеть всеми приемами и методами борьбы, которые есть или могут быть у неприятеля». Второе: «Все, что завоевано революцией, должно быть надежно защищено».

Приходившим с проверкой сотрудникам органов не оставалось ничего другого, как уйти не солоно хлебавши.

Учитель

По подсчетам Тадеуша Касьянова, с 1969 по 1991 год через его школу прошли 230-250 тысяч учеников. С 1991 года по наши дни - ещё столько же. Касьянов воспитал несколько поколений каратистов, рукопашников, каскадеров и просто настоящих мужчин, способных защитить себя, свою семью, близких и свою страну. Он тренирует и сегодня.