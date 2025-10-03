Тракторист 9 лет не брал отпуск и лишился денег за неиспользованные дни

63-летний житель Шаранского района Башкирии устроился на работу в местную администрацию в 2015 году. Его оформили по договору ГПХ. Мужчина учел нюансы такого документа, поэтому не стал брать отпуск. Тракторист уволился в 2024-м. Когда он узнал, что лишился денег за неиспользованные дни отдыха, подал заявление в прокуратуру. Ведомство через суд добилось компенсации. Местному жителю вернули более 330 тыс. рублей. Кроме того, администрацию сельского поселения оштрафовали на 50 тысяч за уклонение от оформления трудового договора, пишет mkset.ru. Ранее мы сообщали, что в Самаре владельца магазина будут судить за невыплату денег работнику.

© Сова