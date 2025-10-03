Куда исчез физик, который предсказал конец света

Личность русского учёного Владимира Александрова полна загадок. Сначала он предсказал ядерную катастрофу, после которой на земле не останется ничего живого, а также оставил математический сценарий конца света. А затем физик исчез. О чём ещё говорил ученый, и какие его наблюдения до сих пор будоражат умы коллег — читайте в нашей статье.

© runews24.ru

Выдающийся советский учёный Владимир Александров родился в 1938 году. Детство его прошло в посёлке Память Парижской Коммуны в Горьковской области. С детства мальчик тяготел к точным наукам и математике, поэтому его поступление в МФТИ после школы не стало удивлением для родных.

Погружённый в учебу с головой, Владимир Валентинович защитил кандидатскую диссертацию по движению излучающего газа в осесимметричных соплах. Несмотря на серьёзные вычисления, его работу назвали сугубо академической. После этого Александров решил возглавить лабораторию, занимающуюся изучением взаимодействия Мирового океана и атмосферы.

Все расчёты он производил как с помощью компьютера, так и на бумаге, отмечая, что мощностей советской техники недостаточно для работы с глобальными сценариями, подлежащими детализации.

Стремление Александрова познать окружающий мир и его процессы заинтересовали американского профессора Бирли. Он тоже занимался климатической программой, поэтому в какой-то момент предоставил советскому коллеге доступ к суперкомпьютеру. Для этого Александрову пришлось на восемь месяцев переехать в США и трудиться в Центре исследований климата в Боулдере.

Именно там он впервые произвёл свои расчёты, связанные с риском глобальной катастрофы.

Ядерная зима

Работающий с Владимиром Валентиновичем профессор Карл Саган предположил: с развитием атомной энергетики в мире возникает серьёзная угроза ядерной зимы. Она станет следствием испытания ядерного оружия, о котором так громко говорят политики.

Проверивший гипотезу Сагана Александров озвучил неутешительные прогнозы.

Сначала в американском сообществе учёных выводы советского коллеги назвали пропагандой. Однако после перепроверки погрешность в расчетах поразила всех, ведь она составила менее 10 процентов и считалась незначительной. После этого наработки русского математика были взяты за основу других исследований.

Математический расчёт конца света

Александров отмечал: существующий ядерный арсенал Советского Союза и Америки не пригодится странам полностью в случае начала войны. Всего треть имеющегося оружия способна запустить необратимые процессы в атмосфере и мировом океане.

Огненные смерчи, способные создать сильнейший смог, почти полностью заслонят солнце. Большая часть планеты погрузится во тьму, а температура воздуха опустится настолько, что даже тропики покроются льдом.

Остановка фотосинтеза приведёт к гибели растений и животных, а колыбель жизни — Мировой океан — утратит свою первоначальную функцию.

На полное очищение атмосфере понадобится полтора века. К тому моменту ничего живого на Земле уже не останется.

Шокирующий доклад

Осенью 1983 года Владимир Александров приехал на конференцию в Вашингтон. Его прогнозы и доклад привели западных коллег в шок. А академик фон Рихт признался: подобного страха он прежде не испытывал.

Советский учёный смог поразить многих, предоставив годовой прогноз ядерной войны. До него это уже делали американцы, но дольше чем на месяц спрогнозировать развитие событий у них не вышло.

Для политиков слова математика обрели эффект разорвавшейся бомбы: он доказал, что в ядерном конфликте победителей не будет, поскольку поверхность всей Земли будет уязвима, независимо от точки удара. Одностороннюю атаку он назвал самоуничтожением. После выступления и математических доказательств учёного гонка вооружений утрачивала смысл.

После этого Александров получил доступ к суперкомпьютеру в Ливерморе в США. Для русского физика в период холодной войны эта была огромная честь, поскольку именно в этой лаборатории разрабатывалось американское ядерное орудие. После завершения своих исследований Александров стал потенциально опасной фигурой для безопасности США.

Серьёзный прогноз и тайна исчезновения

Весной 1985 года Владимир Валентинович выступил на научной конференции в испанской Кордове. Вместо привычного бодрого настроя он, отмечали коллеги, выглядел подавленным и словно витал в своих мыслях.

Его доклад о последствиях ядерной войны потряс слушателей, став поводом для многочисленных дискуссий и последующих расчётов. Ученый заявил, что в случае атаки территория США подвергнется серьезному ядерному заражению. На очищение территории уйдёт несколько сотен лет, а проживание на ней после — маловероятно для любых организмов.

На следующий день Александров планировал возвращение в Москву, но он исчез, не оставив никаких следов. Личные вещи ученого были обнаружены в его номере в гостинице, а после продолжительных поисков полиция уверяла: физик не покидал Испанию.

Исчезновение Александрова сулило крах его лаборатории. Без него она попросту развалилась. Спустя много лет имя учёного почти забылось. На смену его расчётам пришли новые, однако даже они не перестают гласить: ядерная война никому не оставит шансов на выживание.