«Вожатый-Потрошитель»: что творил самый странный маньяк СССР

В истории советской криминалистики дело Анатолия Сливко стоит особняком. Этот человек был не просто серийным убийцей, а настоящим символом двойной жизни. Под маской образцового советского гражданина десятилетиями скрывался один из самых жестоких педофилов-убийц, которого в прессе позднее окрестили «Вожатым-Потрошителем».

Биография «Вожатого-Потрошителя»

Его биография могла бы стать сценарием для пропагандистского фильма. Уроженец Дагестана, Анатолий Сливко переехал в Невинномысск, где устроился на завод «Азот» и считался ударником труда. Но его главной страстью стала работа с молодежью. Заслуженный учитель РСФСР, обладатель партбилета, основатель туристического клуба для подростков «ЧЕРГИД», мастер спорта по горному туризму — его социальный портрет был безупречен.

Для полной картины «советского идеала» Сливко обзавелся семьей — женой и двумя детьми. Как выяснилось позже, это была лишь тщательно продуманная легенда. Следствие установило, что маньяк не испытывал влечения к женщинам, а семья служила ему лишь прикрытием.

Зато с гораздо большим азартом Анатолий отдавался своей страсти к горам и воспитанию молодежи. Почти каждое лето он устраивался пионервожатым в различные детские лагеря, что давало ему возможность хорошо изучить детскую психологию и близко контактировать с будущими жертвами. Позднее, когда дело Сливко было обнародовано, педофил-убийца получил прозвище «Вожатый-Потрошитель».

Кинематографические пристрастия Сливко

Помимо увлечения горным туризмом и юными пионерами Анатолий Сливко был неравнодушен и к кино. Он очень увлекался киносъемкой и фотографией, а любительские работы маньяка нередко получали разные премии. В городе он был на очень хорошем счету, что и позволяло убийце долгое время оставаться безнаказанным.

Свое увлечение съемками фильмов Сливко использовал для привлечения подростков. Потенциальным жертвам он предлагал сняться в кино про фашистов и пытки пионеров. Дети, безоглядно доверяя заслуженному учителю и авторитетному вожатому, соглашались. Съемки обычно предполагали сцены повешения пионера, после чего Сливко обещал быстро реанимировать «актера».

Поначалу так и было. «Кинорежиссер» действовал по плану: небольшое удушение подростка, а затем реанимация. Но со временем маньяк все больше входил во вкус, в результате чего выживать удавалось не всем детям. Впервые отклонение маньяка-педофила дало о себе знать в 1961-м, когда Сливко стал свидетелем аварии, в которой погиб мальчик в пионерской форме.

Расследование и наказание

Все свои деяния маньяк скрупулезно снимал на пленку. Эти чудовищные фильмы впоследствии стали главными доказательствами его вины. Убийцу долгое время не могли поймать, потому что никто даже не мог подумать ничего дурного на такого примерного гражданина. Если дети что-то и рассказывали о случившемся, им никто не верил. Всего в «кинопробах» Сливко участвовали 43 мальчика. Семеро погибли.

Убийцу детей искали 10 лет. Наконец после очередного заявления о пропаже ребенка, якобы ушедшего на съемки, в декабре 1985-го педофил был арестован. Расследование произошло молниеносно. Все доказательства вины были «налицо», тщательно задокументированы самим преступником. Приговор – расстрел – был вынесен в 1986-м, а приведен в исполнение в 1989 году в тюрьме в Новочеркасске.