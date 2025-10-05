Неуязвимые красноармейцы: от каких раненых у врачей глаза на лоб лезли

Маршал Рокоссовский как-то сказал: «Войну мы выиграли ранеными». Это не метафора: за годы Великой Отечественной советские медики вернули в строй 17 миллионов бойцов — 72,3% от всех раненых. Для сравнения, немецкая армия смогла восстановить лишь около трети своих солдат. Этот феномен объясняют разной тактикой: наши врачи сначала помогали тем, кого можно было быстро поставить на ноги, предотвращая осложнения, а уже потом брались за тяжелые случаи.

Но были ранения, которые и сегодня кажутся безнадежными. Истории этих людей — настоящее свидетельство силы человеческого духа.

Летчик, которого вычеркнули из списков живых

Самый известный случай — спасение летчика Алексея Маресьева, ставшего прототипом героя «Повести о настоящем человеке». После падения самолета он 18 суток полз с раздробленными ногами по заснеженному лесу. В московский госпиталь его доставили уже без сознания, с прогрессирующей гангреной и заражением крови.

Молодого лейтенанта признали безнадежным и оставили в коридоре, накрыв простыней, в ожидании смерти. Случайно мимо проходил известный хирург профессор Теребинский. Услышав, что это «умирающий летчик с гангреной», он сдернул простыню, осмотрел почерневшие ноги и приказал:

«Готовить операционную!»

Маресьев не только выжил после ампутации, но и вернулся в небо. На протезах он сбил 7 немецких самолетов и был удостоен звания Героя Советского Союза.

Спасение танкиста

Александр Милюков был командиром экипажа танка Т-34. В одном из боев его танк был подбит. Алексей пытался спасти свою боевую машину, но, когда он открыл командирский люк, произошел взрыв. Товарищи видели, как Алексей открывает люк, видели, как затем взрывом сорвало башню танка. Шансов выжить у командира не было, и никто не сомневался, что молодой танкист погиб. Матери его отправили «похоронку».

Однако, раненый и контуженный Милюков через некоторое время пришел в себя. Потеряв много крови, он все же выбрался к своим, и врачи в госпитале только головами качали, изумляясь, как этот танкист, весь иссеченный осколками, сумел выжить да еще и пройти немалое расстояние. Мать, получив от сына письмо, уже после «похоронки», написала в ответ:

«Сынок, получила на тебя похоронку, да не знаю, письмо твое, до нее, до смерти этой написано, или после?».

И сын ответил ей:

«После, мама, пишу уже после!».

Милюков храбро воевал до самого окончания войны, участвовал в освобождении Германии, штурмовал Берлин, был удостоен звания Героя Советского Союза. А после войны он окончил ВГИК и был хорошо известен советским зрителям, как сценарист фильма «Экипаж машины боевой».

Спасение санинструктора

Санинструктор Александр Леви служил срочную службу недалеко от Бреста, когда началась война. Его часть, как и другие, вынуждена была отступать. И при отступлении, которое проходило под огнем противника, Леви был ранен в живот.

Такие ранения даже госпитале, когда есть возможность оказать раненому квалифицированную помощь, часто завершаются летальным исходом. А Леви был среди солдат, отступавших в неразберихе первых дней войны. Вместе с другими ранеными он попал в плен к немцам, которые, разумеется, никакой медпомощи ему не оказали. Он должен был умереть. Однако, выжил. В условиях лагеря для военнопленных.

За ним ухаживали его товарищи по несчастью, один из которых был врачом, другие – санитарами. У них не было никаких лекарств, не было нормальных бинтов, возможностей обезболить и обеспечить антисептику. Однако, Леви выжил и сумел бежать из лагеря. Когда уже после спасения он оказался в нашем госпитале, врачи, осматривая его поджившую рану, могли только изумляться его удивительной живучести.

После войны А. А. Леви стал известным юристом, профессором, доктором юридических наук.

Солдат со снарядом в сердце

И, наконец, один из самых невероятных случаев чудесного спасения от тяжелой раны, о котором стало известно уже после войны.

Минометчик Виктор Савченко в 1943 году в Донбассе попал под огонь фашистских самолетов-штурмовиков. Был ранен, оказался в госпитале. Врачи сделали рентген, и обнаружили в груди, непосредственно рядом с сердцем крупный металлический предмет. Вынимать «железяку» не решились. Кардиохирургия и сейчас непростая штука, а тогда с этим было еще сложнее. К тому же, известно много случаев, когда люди живут с осколками в теле. Словом, Савченко выздоровел, вернулся в строй и провоевал до самого мая 1945 года.

После Победы он вернулся в родные места и начал работать на шахте. Однако, фронтовика беспокоили неприятные ощущения в груди слева. Через 6 лет после ранения, уже в 1949 году состояние Виктора Савченко резко ухудшилось, и его направили в Киев для срочной операции. Больного исследовали вновь, и каково же было изумление врачей, когда оказалось, что металлический предмет, расположенный в межплевральной полости груди, не что иное, как ...неразорвавшийся бронебойный снаряд малокалиберной авиапушки.

После консилиума было решено немедленно оперировать. Дело осложнялось тем, что снаряд мог взорваться непосредственно во время операции! Все, однако, завершилось благополучно. Тогдашние светила хирургии извлекли из груди фронтовика снаряд, который весил более 200 граммов, и имел 9 сантиметров в длину. Об этом случае с подачи агентства ТАСС написали многие советские газеты.