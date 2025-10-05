За что, как считали русские, никогда нельзя благодарить

Казалось бы, что может быть проще и естественнее, чем сказать «спасибо»? Однако для наших предков благодарность была целым ритуалом, окруженным табу. Многие из этих суеверий, рожденные вековыми наблюдениями и страхами дожили до наших дней.

«Спасибо»

На Руси благодарность всегда была обращена не к человеку, а к высшим силам. Слово «спасибо» — это не что иное как сокращенное пожелание «Спаси Бог». За еду и другие дары благодарили не хозяина дома, а Бога, поскольку именно он считался источником всех благ.

Любопытно, что старообрядцы это слово не признавали. По мнению филолога Бориса Успенского, они считали его языческим: якобы «Спаси, Бай!» кричали во время крещения Руси, обращаясь к плывущему по Днепру идолу, которого низверг Владимир.

Между тем «спасибо», равно как и другие слова благодарности, русские произносили далеко не во всех случаях. Даже за оказанную человеком ту или иную услугу могли запросто не поблагодарить, так как это считалось плохой приметой. Так, на Руси верили в то, что если берешь у соседей что-нибудь «на завод» (рассаду, цыплят, котенка, щенка), нельзя говорить «спасибо». Бытовало поверье, что вследствие выражения благодарности взятое «на завод» не приживется: ростки завянут, птицы и животные погибнут. Мало того, сегодня если рассаду, котят или щенков принимают в дар, за них принято вносить хотя бы символическую плату, к примеру, любую мелкую монету.

За лечение не благодари

Не принято было благодарить также и за лечение или лекарство. По крайней мере, Н.Д. Куковякина и С. А. Куковякин, авторы издания «Как на Вятке встарь лечились: Народная медицина Вятской губернии», утверждают, что подобная примета имелась у русских крестьян Слободского уезда, которые были уверены: «за лечение нельзя говорить «спасибо», иначе оно не поможет». Этой приметы некоторые придерживаются и сейчас. Возникновение ее связано с верой в сглаз, с опасением человека отвернуть от себя удачу. Вообще на Руси очень боялись сглаза, который, в отличие от порчи, зачастую делался непреднамеренно и мог исходить от любого человека. Считалось, что человек способен даже сглазить сам себя.

Кроме того, в случае возвращения болезни «пациент», поблагодаривший знахаря за лечение, сам оказывался виновным в этом. Со знахаря же снимались все «подозрения». Нередко «врачеватели» даже не брали денег с посетителей, а принимали за произведенные обряды, прочитанные заговоры или целебные настойки только продукты питания. Более того, знахарь заботился и о собственном здоровье:

«Чтобы недуги, от которых он лечил людей, к нему не липли».

Для этого в Вербное воскресенье он должен был съесть 3 почки вербы и сказать:

«Вербой Святой Павел махал, от меня чужие болезни отгонял. Как правда, что Вербное воскресенье чтут, так и правда, что чужие болезни ко мне не пристают. Аминь».

На поминках

Неуместной считали русские и благодарность на поминках. Как известно, умершего поминали на третий, девятый и сороковой день после смерти. В эти дни родственники покойного устраивали поминальную трапезу, которая начиналась с молитвы. На обед обычно подавали кутью из пшеницы или риса с медом и сухофруктами. Также на столе присутствовал и густой овсяный или ржаной кисель. После завершения трапезы все присутствовавшие на поминках снова возносили молитву, а потом съедали по 3 кусочка киселя. Гости, встав из-за поминального стола, никогда не благодарили хозяев за угощение, ограничиваясь лишь пожеланиями здоровья.

Дело в том, что кутья – это обрядовое поминальное блюдо. Зерна, из которых оно приготовлено, символизируют Воскресение. Русские верили в то, что человек, похороненный согласно церковным обычаям, обязательно воскреснет в вечной жизни так же, как и зерна, попав в землю, обязательно прорастут. Сказать «спасибо» за поминальный обед было равносильно высказыванию благодарности за смерть человека. Иными словами, поблагодаривший за кутью как будто радовался тому, что покойный действительно умер. Да и в наши дни при подаче блюд и напитков за поминальным столом не принято говорить «спасибо». Считается, что тем самым можно накликать на себя болезни и другие беды.