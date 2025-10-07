Германия, которую мы потеряли — так немцы говорят о ГДР. 35 лет назад государство с таким названием перестало существовать. Берлинская стена рухнула, но граница осталась.

Специальный корреспондент «МИР 24» Роман Никифоров — об объединении Германии, которое так и не произошло.

9 ноября 1989 года: Берлинская стена становится простой декорацией. Немцы пробираются из Восточного Берлина в Западный — только на КПП Чарли собирается 20 тысяч человек! Пересекают границу пешком или на своих «Трабантах». А дальше праздник!

Официальное объединение страны происходит менее года спустя, 3 октября 1990-го. Теперь это День германского единства.

35 лет вместе. Теперь уже нация едина? Но вот на футболе: западные немцы «Весси» называют восточных «Осси» свиньями. И наоборот. «Осси» против «Весси» в быту и в политике.

Фридрих Мерц федеральный канцлер Германии «Засучите рукава и приступайте к работе, чтобы у Германии снова было хорошее будущее».

Пока канцлер Мерц призывает сделать Германию снова великой, в немецких городах праздник отмечают антивоенными митингами. И призывают сотрудничать с Россией. Большинство активистов родом с Востока.

Евгений Шмидт депутат Бундестага от партии «Альтератива для Германии» «Это те люди, которые не были подвержены десятилетиям вот этой западной, можно сказать, пропаганды, которая внушала им образ врага, который придет с Востока и вас всех тут поубивает, образ непогрешимости в целом Запада и так далее. То есть люди довольно критически настроены, умеют сами свободно мыслить».

ГДР также создают в начале октября, в 1949-м. Но уже после провозглашения ФРГ в американской, британской и французской зонах оккупации. Время для немцев тяжелое: 20% дохода отдают в качестве репараций. Однако Советский Союз, который только начинает восстановление после войны, вскоре от этих репараций отказывается, в 1953-м.

Наталья Ростиславьева доктор исторических наук, директор университетского учебно-научного Российско-германского центра РГГУ «Советский Союз фактически очень сильно надавил на Польскую Народную Республику, и Польша тоже отказалась от своей доли репарации. Как вы знаете, сейчас как раз современная Польша этот вопрос все время поднимает».

ГДР заявляют как первое на немецкой земле государство рабочих и крестьян. Вот герб: золотой молот — это рабочий класс, золотой циркуль — интеллигенция, золотой венок пшеницы — крестьяне.

Уровень жизни в ФРГ, конечно, выше, но у восточного соседа свой козырь — социальная сфера.

«ЮНЕСКО в конце 60-х годов признала, что Германская Демократическая Республика по уровню обеспеченности детскими садами, яслями фактически чуть ли не на первом месте», — отметила Наталья Ростиславьева.

ГДР становится «витриной социализма». Не только промышленность — качественные товары народного потребления. Классная оптика, отличные фотопленки, современные телевизоры. Достаточно посмотреть телерекламу тех лет: весело и вкусно… дорого-богато… модно и нарядно.

И даже немного буржуазно. Вообще Москва закрывает глаза на многие политические вольности: работающий частный сектор, многопартийную систему, пусть и номинальную, и даже свою раскрученную рок-группу. Точнее, вокально-инструментальный ансамбль «Пудис».

Ну а как же знаменитый Трабант? Самый популярный автомобиль в ГДР. И на момент появления, в конце 1950-х, самый передовой: передний привод, независимая подвеска, легкие пластиковые панели кузова. «Траби-пробеги» проводят до сих пор. И не только в Германии, Есть, например, румынские ценители.

Гэдээровские шкафы-стенки хорошо помнят и рожденные в СССР. Как и немецкий фарфор, знаменитый сервиз «Мадонна». И, конечно, игрушки: миниатюрные локомотивы и железные дороги. Мечта любого советского мальчишки.

К концу 80-х ГДР — это 8 тысяч промышленных предприятий, два миллиона гектаров сельхозугодий, 25 миллиардов квадратных метров недвижимости, 40 тысяч магазинов и ресторанов, 615 поликлиник. В целом материальные ценности оценивают в 1,5 триллиона марок. В общем, 17 миллионов восточных немцев идут в общее государство не с пустыми руками.

«Было много надежд, несбывшихся надежд, было много эйфории, которая потом подугасла. То есть само объединение прошло, конечно же, очень криво в том плане, что восточные немцы во многом остались обделенные», — отметил Евгений Шмидт.

Для начала федеральные власти берутся за промышленность бывшей ГДР. Объявляют: только 8% рабочих мест являются рентабельными. Надо все перестраивать или лучше закрывать.

«Было масса предприятий, которые были действительно эффективны, которые могли доход приносить. От них просто избавились, как от конкурентов, что вызвало, конечно же, большую безработицу. Отток населения в западные регионы», — подчеркнул Евгений Шмидт.

«И даже если вот кто и оставался, сохранял свои рабочие места, ну, наверное, всем известно, что они до сих пор получают меньшую зарплату, чем выходцы из Западной Германии. У них меньше пенсия, у них меньше зарплата», — добавила Наталья Ростиславлева.

Разделение не только экономическое — по всем основным проблемам современной Германии: вопросы гендерные, миграционные.

Вальдемар Гердт депутат 19-го созыва парламента Германии от партии «Альтернатива для Германии» 2017 — 2021 гг «Мы центры городов потеряли полностью. В Берлине есть классы, где нет ни одного немецкого ребенка. Чувство коллективной вины вызвало такле гостеприимство, знаете, ложное гостеприимство провинившегося раба».

Невероятно: но теперь и сами немцы бегут из Германии.

«В позапрошлом году это было 973 тысячи, в прошлом году — миллион двести, в этом году, наверное, тоже за миллион. Латинская Америка, Австралия, Швейцария, Венгрия...12 процентов малого и среднего бизнеса покинула за последние три года Германию», — подчеркнул Вальдемар Гердт.

Как результат, ностальгия. Позитивное или хотя бы терпимое отношение к прошлому, связанному с ГДР. Вот, например, выставка достижений восточногерманского хозяйства, который музеем оккупации, как прибалты, не называют. Просто «музей ГДР».

Эрик Штромайер-Виммер руководитель музея ГДР «Это часть немецкой истории, которая, хотя и длилась всего около 45 лет, играет важную роль в формировании идентичности как Восточной Германии, так и Германии в целом».

А что насчет отношения восточных немцев к России?

«Поначалу это было: вот мы жили при диктатуре, нас там читали, следили, прослушивали. Эта диктатура, которую они тогда пережили, это детский садик по сравнению с тем, что они переживают сейчас. И они это четко понимают, что они попали в еще жестче контроль», — отметил Вальдемар Гердт.

Но есть в истории отношений СССР и ГДР еще одна глава — о предательстве. Последний руководитель Восточной Германни Эгон Кренц вспоминает свой разговор с генсеком Горбачевым 1 ноября 1989-го. «Для нас в ГДР важно знать, продолжит ли Советский Союз исполнять принятые на себя отцовские обязательства», - спрашивал политик. Горбачев ответил: «После народов Советского Союза народ ГДР — самый нам дорогой». После чего советское руководство перестало выходить на связь.

А ведь в ГДР Советский Союз разместил на правах победителя самую крупную в мире зарубежную группировку: 350 тысяч военнослужащих, более четырех тысяч танков. Они должны за шесть часов опрокинуть войска НАТО в Ла-Манш. И вот группировку выводят, добровольно оставляя свои базы НАТО за устное обещание не расширяться на Восток. Семьи советских офицеров из элитных частей возвращаются на родину в никуда. Многие больше года живут в палатках. Запад же за это не платит ничего. Ну кроме подачки в виде гуманитарной помощи.

«Если бы Горбачев сказал: дайте нам сотню миллиардов, и получите ГДР, мы так бы и сделали. Что такое 100 миллиардов за восточные земли при их годовом бюджете в 500 миллиардов? Да ГДР нам досталась по цене бутерброда!» — говорил в 1990-м канцлер ФРГ Гельмут Коль.

Москва не пытается защитить своих союзников. Под ударом оказываются сотни агентов «Штази» — сотрудники спецслужб не успевают спрятать или уничтожить архивы. Эриха Хонеккера, который правил ГДР 18 лет, сдает уже не Горбачев, а Ельцин. Большой друг Советского Союза вынужден покинуть новую Россию в 1992-м, будучи смертельно больным.

Впрочем, у истории своя логика. 35 лет спустя немцы голосуют на парламентских выборах. И на востоке побеждает оппозиционная партия «Альтернатива для Германии». «Осси» больше не хотят идти вместе с «Весси» в их странное светлое будущее.