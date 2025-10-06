6 октября: где отмечают День лапши и День Безумного Шляпника

6 октября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День лапши, День Безумного Шляпника и День барсука.

© Вечерняя Москва

День лапши

День лапши отмечается с 2015 года во многих азиатских странах. В этот праздник принято собираться с друзьями и родными и готовить любимые блюда из лапши, а также узнавать интересные факты о ней. Кроме того, можно отправиться на мастер-класс по приготовлению домашней лапши.

День Безумного Шляпника

День Безумного Шляпника был придуман в 1986 году несколькими американскими программистами из города Боулдер, которым было нечего делать на работе. Поэтому они решили организовать праздник в честь персонажа из сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». 6 октября можно перечитать эту книгу или посмотреть ее экранизации, а также устроить костюмированную вечеринку, примерив на себя образ Безумного Шляпника и других персонажей сказки.

День барсука

День барсука призван привлечь внимание общества к проблеме сохранения популяции этих животных. В этот праздник принято жертвовать деньги экологическим организациям, смотреть документальные фильмы о барсуках или ходить в зоопарк, чтобы посмотреть на этих животных вживую.