«Дело о ядах»: многочисленные отравления, которые потрясли Париж

С 1675 по 1682 год на Францию обрушилась серия преступлений, разоблачений, арестов и казней. На фоне смеси суеверий, придворных интриг и страсти к власти вспыхнул скандал, вошедший в историю под названием «Дело о ядах» (Affaire des Poisons). Подробнее в материале «‎Рамблера».

Париж конца XVII века

Вторая половина XVII века во Франции — это время блеска, роскоши и показного величия. Людовик XIV, «Король-Солнце», строил Версаль, устраивал грандиозные балы, писал мемуары о своем правлении и олицетворял собой абсолютную власть. Его придворные носили парики высотой в локоть, говорили стихами и кланялись по установленным ритуалам.

Однако важно упомянуть, что Париж в 1670-х годах жил двойной жизнью. Днем он был центром моды, искусства и науки, где печатали трактаты о медицинe и философии. Ночью же превращался в город ведьм, гадалок и алхимиков, где за высоким фасадом буржуазных домов прятались лавки, в которых можно было купить и любовное зелье, и яд. На улицах говорили, что отравить человека теперь так же просто, как заказать духи у парфюмера.

«‎Магия» охватила все сословия. Слуги тайно сыпали порошки в вино хозяев, актрисы шептали заговоры перед выходом на сцену, а аристократки заказывали приворотные зелья. Когда в Париже начали умирать состоятельные люди при подозрительных обстоятельствах, все сразу решили, что это дело рук алхимиков. Власти сначала не вмешивались, но вскоре масштаб смертей стал таким, что король не мог больше закрывать глаза.

Дело маркизы де Бренвилье

История началась с дела маркизы Марии-Маргариты де Бренвилье, принадлежавшей к древнему роду Обенов. Ее отец был советником при дворе, а сама она — образованной женщиной с бурным темпераментом. Однако страсть к деньгам и власти толкнула ее на убийства. Она решила избавиться от близких ради наследства и обратилась за помощью к алхимику и отравителю Годену де Сен-Круа.

Полиция случайно раскрыла ее преступления, когда после смерти Сен-Круа в его лаборатории нашли тайный сундук с колбами, флаконами и письмами, из которых следовало, что он обучал маркизу искусству отравлений. В записках упоминались многочисленные эксперименты с мышьяком и аконитом.

В 1676 году Бренвилье публично обезглавили, а ее тело сожгли. Но эта казнь лишь разожгла огонь любопытства и страха: в Париже заговорили о тайной сети отравительниц, снабжавших ядами всю знать. В каждой женщине с флаконом духов видели потенциальную убийцу.

Ла-Вуазен и «черные мессы»

Дальнейшее расследование привело следователей к Катрине Монвоазен, более известную как Ла-Вуазен — гадалку и повитуху, жившую в пригороде Парижа. Она принимала богатых клиентов, продавала любовные зелья, делала аборты, гадала на картах и, по слухам, торговала ядами. У нее бывали актрисы, офицеры и знатные дамы. Ее дом превратился в неофициальный центр подпольной «‎магии».

Позднее выяснилось, что Ла-Вуазен работала в связке с аптекарями и алхимиками. Именно они поставляли ей смертоносные смеси из мышьяка, белладонны и сурьмы.

Но самым страшным обвинением в ее адрес стало проведение «черных месс» — ритуалов, где якобы приносили в жертву новорожденных, чтобы «даровать силу дьяволу». Однако многие историки считают, что эти рассказы были преувеличены следствием.

После ареста Ла-Вуазен в 1679 году последовал настоящий шквал разоблачений. Под пытками она призналась, что ее клиентами были знатные дамы, жаждущие власти, и назвала десятки имен, среди которых были фамилии герцогинь и даже фавориток короля.

Когда в 1680 году ее, женщину, державшую в страхе всю столицу, сжигали, на Гревской площади собрались сотни жителей Парижа. Так, вместе с Ла-Вуазен сгорела половина тайн Версаля.

Фаворитка Монтеспан

Самым громким и скандальным в списке Ла-Вуазен оказалось имя маркизы де Монтеспан, официальной фаворитки Людовика XIV, матери семерых его детей. По свидетельствам допрошенных, она якобы обращалась к Ла-Вуазен, чтобы удерживать рядом с собой короля. С этой целью якобы проводились «черные мессы» с участием отступников-священников, где на алтаре из обнаженного тела любовницы правителя приносили жертвы в честь Людовика XIV.

Для короля эти слухи стали серьезным ударом. Он, человек глубоко суеверный, ужаснулся, но приказал не доводить дело до публичного позора. Монтеспан была тайно отстранена от двора, ее отношения с королем сошли на нет, но официального обвинения она не получила. Все упоминания о ней в деле были засекречены.

«Огненная палата»

Чтобы обуздать нарастающую панику, в 1679 году Людовик XIV основал специальный трибунал — Chambre Ardente («Огненную палату»). Несколько судебных органов, вошедших в ее состав, были уполномочены выносить смертные приговоры без права на обжалование.

За три года комиссия рассмотрела более 400 дел, вызвала на допрос около 500 свидетелей и вынесла свыше 200 приговоров. Аресты шли по нарастающей: вместе с повитухами и гадалками под следствие попадали священники, аптекари, придворные и даже дворяне. Самыми частыми обвинениями были убийство мужа или любовника с помощью яда, аборт, святотатство и участие в «дьявольских обрядах». Казни проходили публично, чтобы запугать население.

Последствия «Дела о ядах»

После казни Ла-Вуазен следствие продолжалось еще два года, но король приказал постепенно сворачивать работу судебной комиссии. Расследование зашло слишком далеко — слишком много имен было связано с Версалем. В 1682 году «Огненная палата» была распущена, архивы — опечатаны, а часть документов уничтожена.

Однако последствия дела были серьезными. Людовик XIV издал указы, строго ограничивающие продажу ядов, лекарственных средств и химикатов. Торговля в аптеках теперь велась под контролем государства, а каждый аптекарь должен был вести журнал продаж.

Общество стало с подозрением относиться к женщинам, занимавшимся целительством, повитушкам и даже парфюмерам. Само слово «ведьма» закрепилось как синоним преступницы.

После «Дела о ядах» Людовик XIV стал еще более осторожным и закрытым. Он ограничил общение с придворными, сократил число балов. Так «Дело о ядах» стало не только судебным процессом, но и метафорой конца старой Франции.

