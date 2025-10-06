Что «кремлевская принцесса» говорила о Раисе Горбачевой в запрещенной ТВ-передаче

В 1989 году один из выпусков легендарной программы «Взгляд» был запрещен к показу с формулировкой «по эстетическим соображениям». За этой бюрократической фразой скрывалась настоящая телевизионная драма, связанная с дочерью советского лидера Леонида Брежнева — Галиной.

Голос перестройки

Программа «Взгляд», появившаяся в эфире в 1987 году, мгновенно стала символом гласности. Ее создатели не случайно выбрали название с двойным смыслом — это был и взгляд в объектив, и смелая точка зрения на острые социальные проблемы. Передача утоляла «информационный голод» советских зрителей, но ее популярность раздражала консерваторов.

«Взгляд» не раз исчезал из эфира. В 1988 году его временно закрыли после критики в адрес кинематографистов, а в 1990-м председатель Гостелерадио Леонид Кравченко лично снял новогодний выпуск, сочтя неуместным обсуждать в праздник отставку Эдуарда Шеварднадзе. Но самый громкий скандал разгорелся годом ранее.

Запрещенное интервью

Тогда в прессе появились статьи под заголовками «Взгляд арестован». По данным Федора Раззакова, автора издания «Гибель советского ТВ», официальной причиной такого решения руководства стал тот факт, что программа «не несла в себе праздничного заряда». Однако, как утверждает Раззаков, на самом деле «Взгляд» отказались выпускать в эфир из-за состояния дочери бывшего генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, Галины. «Взглядовцы» якобы взяли интервью у Галины Брежневой, которая в тот момент находилась в нетрезвом состоянии.

Между тем, если верить автору книги «Могила Ленина. Последние дни советской империи», Дэвиду Ремнику, «Взгляд» отменили совсем с другой формулировкой и по другой причине. Как утверждает Ремник, программу не выпустили в эфир «по эстетическим соображениям». А собеседник Ремника, адвокат и публицист Аркадий Ваксберг, сообщает, что под словосочетанием «эстетические соображения» скрывалось слишком откровенное интервью Галины Брежневой. Та якобы заявила о том, что, когда ее отец еще находился у руля власти, Раиса Горбачева пыталась купить его расположение с помощью дорогих подарков, которые она делала и другим членам семьи. Однажды, по словам Галины Леонидовны, Горбачева подарила ей шикарное ожерелье.

Было или нет?

Что касается версии Федора Раззакова, то она вполне имеет право на существование. Как известно, тогда в стране полным ходом шла реализация «горбачевской» антиалкогольной кампании, и появление в эфире нетрезвой Галины Брежневой могло вызвать неоднозначную реакцию у зрителей. Кроме того, Галина Леонидовна и в самом деле злоупотребляла спиртными напитками. Об этом пишет в своей книге «Династии, кланы и семьи в России. От Ленина до Путина» Леонид Млечин, а также ряд других авторов. Брежнева увлеклась алкоголем еще в период бурной молодости и до конца дней так и не смогла побороть свое пристрастие.

Впрочем, эту версию опровергает Евгений Додолев, автор книги «Влад Листьев & «Взгляд». 101 штрих к портрету», который в свое время тоже вел программу «Взгляд». Додолев уверенно заявляет о том, что Галина Брежнева вообще никаких интервью «взглядовцам» не давала. Журналисты действительно пытались договориться с ней о беседе, но тогда Брежнева была слишком занята судебным процессом, связанным с дачей. Дочь экс-главы ЦК КПСС так и не встретилась с авторами «Взгляда». А вот внук Леонида Брежнева, Андрей Юрьевич, разговаривал с Евгением Додолевым, и этот сюжет без проблем вышел в эфир.