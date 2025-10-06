Поселок Дикий: как красноармейцы-дезертиры образовали собственную деревню

В глухих мордовских лесах, на берегу реки Вад, затерялся поселок Дикий. Его нет на картах, о нем не говорят вслух, но у него есть свой уникальный и вызывающий памятник — трехсотлетний мореный дуб, вкопанный стволом в землю, а корнями в небо. На нем стальная табличка: «Репрессированным родителям. Благодарные потомки». Это, вероятно, единственный в мире мемориал, установленный в честь дезертиров Великой Отечественной войны.

© Соцсети

Кому герои, кому – предатели

История Дикого началась в 1930-е годы, во время насильственной коллективизации. Основателем считается лесник Иван Зверев, за которым потянулись другие семьи, не желавшие вступать в колхозы. Старожилы, большинство из которых — одинокие старушки, охотно делятся историями о том, как их родители бежали сюда, пряча пожитки и надевая на себя по несколько рубах, чтобы спастись от конфискации. Одну из жительниц, тогда еще младенца, отец пронес в эти леса, спрятав в липовом сундуке. Они образовали своеобразное микрогосударство, живущее по своим законам вдали от советской власти.

Тот же принцип жители Дикого сохранили и в годы Великой Отечественной войны. Сюда стали стекаться бросившие поле боя, спасавшиеся от мобилизации или бежавшие из немецкого плена красноармейцы-дезертиры. Жители Дикого относились к ним с пониманием. У одного — «семеро по лавкам», куда ж ему на фронт? Другой боялся, что с ним расправятся как с предателем за то, что был в плену. «Да не слушайте вы никого, это власть наших дедов в предателей превратила», – заверяла в интервью журналистам "Известий" коренная жительница поселка Анна Баландина. То, что в лесах дезертиры промышляли разбоем, старожилов не смущает. По их мнению, в этом, опять же, виноваты советские чиновники, которые сами все у всех отобрали, и будто бы этих «богатых, тех, кто только прикрывался высокими чинами», «герои»-дезертиры только и грабили.

За поиски «героев»-дезертиров вскоре принялась советская милиция. Организовали засаду и, по словам старожилов, 15 дезертиров из Дикого расстреляли. Только одного из них, по имени Степан Сангин, поймать не могли очень долго. Жители поселка с гордостью вспоминают о нем, как о самом почитаемом «герое»: два года он скрывался от милиции в будке, заваленной навозной кучей, чтобы собаки не смогли взять след. Когда его по случайности все же обнаружили, вонь от него исходила нестерпимая. Из жалости к его многодетной матери «героя» не расстреляли, а отправили в штрафбат, где он, по рассказам, сам должен был добыть себе оружие и совершенно озверел. Даже перегрыз горло одному из немцев, чтобы отобрать у него пистолет.

Спустя девять десятилетий после основания поселка Дикий его жители все так же живут одним натуральным хозяйством, вдали от цивилизации, но молодежь, в основном, перебралась в большие города. «Геройства» их предков местные власти так и не признали. Самовольно установленное в память дезертирам древо еще в андроповские годы хотели выкорчевать, но дело до конца так и не довели, оставив этот, мягко говоря, неоднозначный мемориал на совести потомков.