Как в «школах невест» готовили идеальных жен для «истинных арийцев»

В нацистской Германии создание «расово чистого» общества было возведено в ранг государственной политики. Особое внимание уделялось институту брака — особенно для элиты СС и НСДАП. Для этого была создана целая сеть специальных «школ невест», где девушек готовили к роли идеальных жен для «истинных арийцев».

Кого принимали в школы?

Первая такая школа открылась в 1937 году по личному указанию рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. К 1944 году в Германии работало уже 32 подобных заведения, находившихся в ведении Национал-социалистической организации немецких женщин под руководством Гертруды Шольц-Клинк.

Попасть в эти элитные учреждения было непросто. Кандидатки должны были соответствовать строгим критериям. Безупречное арийское происхождение (допускалось не более 1/8 еврейской крови). Внешность по «нордическому типу»: светлые волосы, голубые или зеленые глаза, рост около 180 см. Идеальное физическое и психическое здоровье (отказ мог последовать даже если родители болели шизофренией)

Kinder, küche, kirche

За основу приняли идеологические принципы, действующие в Германии еще до диктатуры Адольфа Гитлера, а именно принцип трех «К»: kinder, kirche, küche (дети, церковь, кухня). Идеальная женщина, по мнению немцев, была искренне предана семье и уважала ручной труд. Поэтому программа выглядела своеобразно: введение в сельское хозяйство, расширенные курсы рукоделия, обучение домоводству, риторике, светским манерам и воспитанию детей.

Желание женщин обучаться точным наукам не приветствовалось — фактически им был закрыт вход во все вузы и на любые государственные места работы. «Школа подготовки жен» не стала исключением. В расписании элитных невест оставили только историю и политологию, а отсутствие других предметов предложили компенсировать физкультурой (по два урока каждый день).

Отказ получать знания по другим специализациям с лихвой окупался денежным вознаграждением. Если выпускница школы выходила замуж за чистокровного немца, государство поощряло это субсидией. Семейной чете выдавали в беспроцентное пользование 1000 марок (примерно 150 000 рублей) на пять лет. За рождение каждого ребенка долг автоматически уменьшался на 250 марок.

Женщина должна рожать детей, а не работать

Заинтересованность нацистского режима в приросте населения была крайне велика. Рождаемость стала активно поощряться с 1934 года: многодетным семьям начали предоставлять льготные цены на медицинское обслуживание, массово открывались специальные школы будущих матерей. На каждого ребенка приходилось немалое по тем временам ежемесячное пособие — до 30 марок (более 4200 рублей).

Желание получить как можно больше чистокровных арийских наследников доходило до абсурда. Немкам официально запретили обучение в вузах и наемный труд под предлогом того, что это препятствует исполнению их основных функций — быть добропорядочными женами и матерями. Чтобы трудящиеся женщины охотнее уходили с рабочих мест и выходили замуж, их поощряли материальными ссудами в размере 600 марок.

Всячески превозносилось достоинство матери. Женщин, родивших более восьми детей, награждали Золотым материнским крестом. Также им выдавали внушительное ежемесячное пособие в размере 500 марок, что составляет более 70 000 рублей по нынешнему курсу. Пропаганда быстро дала плоды: Германия получила лидерство среди европейских стран по приросту населения. Рождаемость повышалась с впечатляющей скоростью. Если в 1934 году появилось на свет немногим больше одного миллиона детей, то в 1939 эта цифра превысила 1,5 миллиона.

Не вышла замуж — работай

Выставляя противоестественным желание взрослых женщин вести политическую, профессиональную или академическую деятельность, нацисты не гнушались обязать к трудовой повинности молодых девушек. С 1939 года всех незамужних немок младше 25 лет обязали трудиться на благо страны. Зачастую это был неквалифицированный труд: служанки у многодетных матерей или работа в деревнях.

Безработных женщин низшего сословия направляли в трудовые лагеря. Им выдавали специальную униформу, обязательным элементом которой были нарукавные повязки с изображением свастики, и устанавливали нормы выработки — не менее 20 часов еженедельно. Со временем таких девушек стали называть аrbeitsmaiden («работницы»), наполняя идеологическим содержанием устаревшее выражение die Maid (в переводе с немецкого - «дева»).

Отношение к женщинам, работающим на производстве или в сфере услуг, было более лояльным. Продавщиц, так называемых домашних помощниц и немок, которые трудились на схожих должностях неполный рабочий день, к увольнению не принуждали. Наоборот, нацисты объявили эти занятия типично женскими и всячески их поощряли.