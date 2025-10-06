Русское море: почему европейцы и арабы раньше так называли Черное море

Черное море, известное в древности как Понт Эвксинский, имеет богатую историю, связанную с разными народами и культурами. Интересно, что в Средние века оно получило довольно необычное название — Русское море. И такое обозначение использовалось в различных источниках, начиная от арабских и древнерусских текстов до западноевропейских хроник. Почему же Черное море стало "Русским"?

Упоминания о Русском море

Если бы название "Русское море" встречалось лишь в единичных текстах, это можно было бы списать на ошибку или недоразумение. Однако упоминания о нем достаточно многочисленны и географически разнообразны. Вот лишь несколько примеров:

"Повесть временных лет" — древнерусская летопись XI-XII веков прямо называет Черное море Русским: "А Днепр впадает в Понтийское море тремя истоками, которое называется Русским морем".

Арабские географы — такие авторы, как Ибн Саид, ал-Масуди и ал-Идриси, называли Черное и Азовское моря "Бахр ар-Рус", что переводится как "Русское море". Они также упоминали о "русских островах" в этом регионе.

Еврейские источники — испанский путешественник XII века Вениамин из Туделы, писавший на древнееврейском языке, также упоминает Черное море как Русское.

Европейские хроники — французский хронист XIII века Жоффруа де Виллардуэн в своих записях называл Черное море "Русским".

Подобные упоминания встречаются и в других западноевропейских текстах. Таким образом, термин "Русское море" использовался на протяжении нескольких веков и был известен далеко за пределами Руси.

Почему Черное море стало "Русским"

Существует несколько гипотез, объясняющих, почему Черное море получило такое название. Правда, ни одна из них не является окончательно доказанной, но каждая имеет свои основания. Так, самая популярная версия связана с набегами русов — варягов и славян, которые активно осваивали Причерноморье в IX-X веках. Русы совершали походы на Византию, используя Черное море как основной маршрут. Возможно, именно их активность в регионе привела к тому, что и море стали ассоциировать с русами.

В X-XII веках на Таманском полуострове существовало Тмутараканское княжество — русское государственное образование, которое контролировало часть побережья Черного и Азовского морей. Вероятно, наличие русских князей в этом регионе способствовало закреплению названия "Русское море".

Кроме того, Черное море было важной частью торгового пути "из варяг в греки", который связывал Скандинавию, Русь и Византию. Русские купцы активно использовали этот маршрут, и их присутствие в Причерноморье могло повлиять на появление "русской" топонимики.

Некоторые арабские географы упоминали о "островах, населенных русами", в Черном и Азовском морях. Возможно, речь шла о Таманском полуострове или других землях, связанных с русским населением. Эти упоминания могли укрепить ассоциацию моря с Русью.

Наконец, русская культура и язык могли оказывать влияние на соседние народы, что также способствовало появлению "русских" названий в регионе. Например, византийцы и арабы могли перенимать топонимику от русских купцов или путешественников.

"Русская река" и город Русиййа

Интересно, что помимо "Русского моря", в средневековых источниках упоминаются и другие географические объекты с "русскими" названиями. Например, Днепр, который был основным транспортным путем, связывающим Русь с Черным морем, иногда называли “Русской рекой”. А в арабских текстах упоминается некий город Русиййа (Русия). Его точное местоположение до сих пор неизвестно, но предполагается, что он мог находиться на территории современного Северного Причерноморья. Эти названия лишь подтверждают важность Руси в геополитике региона того времени.

Почему название исчезло

К XIII-XIV векам название "Русское море" постепенно выходит из употребления. Это связано с изменением политической и экономической ситуации в регионе. После монгольского нашествия и упадка Киевской Руси влияние русских княжеств на Причерноморье ослабло. В то же время усилились позиции Золотой Орды и Османской империи, что привело к смене топонимики.