Как Грозный оценил варфоломеевскую резню

24 августа 1572 года Париж погрузился в кровавый хаос. В канун дня Святого Варфоломея по сигналу колоколов католики начали массовое убийство гугенотов (протестантов), собравшихся в столице на свадьбу короля Наварры Генриха Бурбона и Маргариты Валуа. Резня, санкционированная королем Карлом IX и его матерью Екатериной Медичи, унесла в одну ночь от 3 до 5 тысяч жизней в Париже, а по всей Франции за две недели было убито около 30 тысяч человек.

Зверства достигли такого размаха, что Екатерина Медичи отослала папе римскому Григорию XIII в подарок забальзамированную голову убитого лидера гугенотов адмирала Колиньи. Понтифик не только одобрил резню, но и приказал устроить в Риме праздничную иллюминацию и выбить памятную медаль.

На этом фоне прозвучало неожиданное осуждение — от русского царя Ивана Грозного. Как же царь, прозванный Грозным и имевший в Европе репутацию тирана, мог осуждать французского монарха? Ответ кроется в сравнительном масштабе жестокости.

Беспощадные европейцы

Средневековая Европа, в отличии от той же Руси, подвергавшейся бедствиям, связанным с ордынским владычеством и междоусобными войнами, издавна славилась чрезмерно жестокими нравами. Однако начавшийся в конце XIV века переход от Средневековья к новой эпохе, сопровождавшийся кровавыми религиозными войнами и столкновениями между европейскими державами, становлением новых капиталистических отношений, привел к многократному возрастанию насилия.

«Прогрессивный» переход от традиционного феодального хозяйства к капиталистическому, который происходил в Англии с XVI по XVII век сопровождался бедственным для простого крестьянства процессом «огораживания». В результате владельцы земель, будущие капиталисты, более не заинтересованные в выплатах от арендодателей из числа простых землепашцев, просто сгоняли их с земли, превращая в бродяг и нищих. В свою очередь, английская корона не придумала ничего лучше, чем ввести драконовские законы, грозившие смертной казнью за бродяжничество огромной массе наводнивших города бывших крестьян.

Генрих VIII

Эти чудовищные законы постоянно ужесточались. Только при Генрихе VIII, правившем в XVI веке Англией, таких вот «бродяг», названных ворами, было казнено около 72 тысяч. И это только при одном короле, а процесс продолжался на протяжении двух столетии, в то время как сами законы не смягчались.

Английские законы в целом, не отличались милосердностью, а виселицы, причем для большого количества приговоренных к смерти, были обычным делом для европейских городов. Британские короли «заботясь» о проблеме бездомных создавали для них принудительные работные дома, где они по сути становились рабами.

Флагман мировой индустрии и капитализма в лице Великобритании начал свой путь к процветанию и мировому лидерству не только с колониальных войн и эксплуатации других народов, но и с ликвидации собственного крестьянства в процессе «огораживания». Не отличались добротой и мягкостью нравов в повседневной жизни и католические государства, тогда еще не затронутые капиталистическими отношениями.

Германия, Италия, Испания

Там, продолжали жечь костры инквизиции. Известно свидетельство инквизитора Парамо, который в 1598 году сообщал, что только на землях Германии, Италии и Испании за 150 лет было уничтожено не менее 30 тысяч ведьм.

Постоянные войны, в том числе, связанные с подавлением сепаратизма, также потрясали своей жестокостью. Многие знают о беспощадности испанской короны в борьбе с мятежниками из Нидерландов, где в период с 1547 по 1584 годы число убитых местных жителей составляло около 100 тысяч человек.

Схожее количество жертв было казнено только при одном подавлении крестьянского восстания на территории Германии в 1525 году. Это наиболее известные примеры массовых кровопролитий, касающиеся только Европы. Ситуация в новообразованных колониях европейцев в Новом Свете или в государствах Азии, была в ряде случаев ненамного лучше.

Царь Иван Грозный в ответном письме германскому императору Максимилиану II, который и сообщил ему о событиях Варфоломеевской ночи, написал следующее:

«А что, брат дражайшей, скорбиш о кроворозлитии, что учинилось у Францовского короля в его королевстве, несколко тысяч и до сущих младенцов избито; и о том крестьянским государем пригоже скорбети, что такое безчеловечество Француской король над толиком народом учинил и кровь толикую без ума пролил».

К тому времени Иван Грозный, уже отказавшийся от опричнины, как видим, глядя на окружающую его обстановку, вполне оправданно мог писать такие осуждающие слова в адрес других европейских государей. Грозный царь, по разным оценкам погубивший за несколько лет с 1565 по 1572 годы от 5 до 15 тысяч (самая большая называемая профессиональными историками цифра в 20 тысяч), выглядел достаточно умеренным политиком на фоне коварного убийства в течении двух недель почти 30 тысяч своих подданных французским королем.

Опричнина Ивана Грозного потому и вызвала такой шок на Руси, что подобная практика ранее не была свойственна для управления страной. Тогда как ежедневная жестокость наказаний и массовые жертвы многих социальных процессов, не говоря уже о войнах и мятежах, были для Европы обычным делом.

Даже, если мы добавим к числу жертв опричнины еще и убитых в результате различных внешних войн Ивана Грозного, то и тогда, на фоне внешней и внутренней политики европейских соседей царя, он будет выглядеть весьма достойно. Нельзя не отметить, что так или иначе, Иван Грозный покаялся с своих грехах, чего в случае современных ему европейских монархов, мы так и не увидели.