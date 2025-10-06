«Чудовище Омахи»: как немецкий пулеметчик на пляже в Нормандии превратился в легенду

6 июня 1944 года, в «День Д», на пляже «Омаха» в Нормандии разыгралась одна из самых кровавых драм Второй мировой. Именно здесь ефрейтор Генрих Северло, занявший позицию в доте WN 62, превратился в легенду под именем «Чудовище Омахи» — пулеметчика, который якобы уничтожил тысячи солдат союзников.

Кем он был до «Дня Д»

До рокового дня в Нормандии биография Северло ничем не предвещала будущей «славы». Призванный в вермахт в 1942 году, он отличался строптивостью — за нарушение устава был отправлен на прижадительные работы, где подорвал здоровье и попал в госпиталь. Не окончив унтер-офицерские курсы, он в 1943 году оказался в Нормандии в составе дивизии, дислоцированной у города Байе.

Превращение в «Омахское чудовище»

После разгрома Франции во Второй мировой войне нацисты с 1940 года начали было стройку более чем пятикилометрового Атлантического вала вдоль океанского побережья от Норвегии и Дании до границ с Испанией, но так его и не достроили. Тем не менее на Атлантическом вале было оборудовано множество опорных нумерованных пунктов, «Widerstandsnest 62» («WN 62»), где засел Северло со своим станковым пулеметом MG 42 и двумя карабинами Kar 98K, был таким боевым укреплением гитлеровцев среди десятков аналогичных дотов.

У союзников СССР эта территория называлась «Омаха-Бич» («пляж Омаха») – один из 5 секторов вторжения сил союзников СССР в операции «Оверлорд», начатой 6 июня 1944 года.

Издание The Washington Post так описывает «День Д», увиденный гитлеровским пулеметчиком Генрихом Северло из бойниц своего «WN 62»: первой мыслью немца было как можно быстрее выбраться из бетонированного укрытия и бежать – горизонт был черным от высаживавшихся с десятков кораблей солдат противника. Как отмечали историки, союзники СССР наступали без должной предварительной артподготовки, что в конечном итоге и спровоцировало такое большое количество жертв со стороны войск антигитлеровской коалиции.

Командир Северло, оберлейтенант Бернхард Фреркинг (был убит в том бою), приказал ефрейтору: не начинать, пока наступающие не подойдут до зоны полного стрелкового обзора. Наконец пулеметчик открыл огонь и вел его до полудня, плечо у него распухло от приклада, временами Северло откладывал пулемет, брал карабин и убивал одиночными выстрелами отдельных солдат. Некоторые эпизоды сражения 80-летний Северло вспоминал детально.

В доте Северло был недосягаем для пуль противника, поэтому его не ранило. Пулеметчик продолжал стрелять до тех пор, пока точку не засек американский эсминец, открывший по ней прицельный орудийный огонь. Гитлеровцу удалось добраться до другого опорного пункта, расположенного в деревне Колльвилль-сюр-Мер, где он был ранен и взят в плен американцами.

Скольких же он застрелил

Цифра в более чем 2 тысячи уничтоженных солдат и офицеров армии США (а в операции «Оверлорд», как известно, принимали участие и войска из армий других стран) принадлежит самому Северло, и оспаривается историками: скептики утверждают, что пулеметчик просто не имел возможности вести доскональный учет своих жертв в условиях боя. Французское издание Le Point писало, что «американцы ему приписали несколько сотен убитых и прозвали «Чудовищем Омахи».

Американский военный историк Роджер Сирилло говорит, что гипотетически пулеметчик Северло мог убить сотни солдат и офицеров противника, высадившихся на норвежский берег в июне 1944 года (в секторе обстрела WN 62 на самом деле погибло более 2 тысяч наступавших). Но подтвердить или опровергнуть этот факт практически невозможно: в доте вместе с этим пулеметчиком сидели еще порядка 30 немцев, которые также вели огонь по наступавшим.

Судьбы «чудовища»

Северло с 1944 года в качестве военнопленного работал в США и Англии (собирал урожаи картофеля и хлопка, строил дороги). В 1947 году вернулся в Германию.

Его имя впервые стало известно широкой публике в 80-х годах, когда на Генриха Северло вышли журналисты АВС News, готовивишие фильм к 40-летию «Дня Д». До этого времени никто, кроме жены Лизы, не знал о роли бывшего гитлеровского пулеметчика в операции «Оверлорд». В 2000 году Северло издал мемуары о битве в Нормандии.

... Пресса писала о том, что спустя десятилетия произошла встреча Северло с ветераном американской морской пехоты Дэвидом Сильвой, раненым в «День Д» в районе «Омахи-Бич» (возможно, именно «Чудовищем Омахи»), старики якобы даже подружились. Писатель Эрнест Хэмингуэй был в числе десантировавшихся во время операции «Оверлорд» на нормандском побережье, он описал гибель товарищей в секторе WN 62.

Северло умер на 83 году жизни в доме престарелых в Нижней Саксонии.