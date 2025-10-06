Почему у «‎отца ВДВ»‎ из самолета прыгали даже отказники

Василий Филиппович Маргелов, легендарный командующий Воздушно-десантными войсками СССР, вошел в историю как человек, который не только реформировал ВДВ, но и сделал их символом силы, мужества и безграничной самоотдачи. Его методы воспитания десантников отличались не просто строгостью, но уникальным подходом к преодолению страха, который неизбежно возникает перед первым прыжком с парашютом.

Первый прыжок

Сам Василий Филиппович впервые совершил прыжок с парашютом в возрасте 40 лет. Это был шаг в неизвестность и настоящий вызов, ведь до этого момента он лишь смутно представлял, что такое парашют. Более того, его первый опыт оказался неудачным: при приземлении Маргелов повредил ногу, которая уже была травмирована во время Великой Отечественной войны. Однако, несмотря на боль и трудности, он не остановился.

Генерал продолжал прыгать, совершенствуя свои навыки, и со временем превратил парашютные прыжки в обязательный элемент подготовки десантников. Маргелов считал, что первый прыжок — это символическое рождение десантника. Этот момент требовал не только физической подготовки, но и огромной силы духа. Именно поэтому он уделял особое внимание созданию атмосферы, которая помогала преодолеть страх.

Личный пример

Маргелов прекрасно понимал, что страх перед прыжком — естественное чувство, особенно для новичков. Чтобы убедить своих подчиненных, что это возможно, он часто использовал личный пример. Генерал сам совершал прыжки, демонстрируя, что нет ничего невозможного. Его сын, Александр Маргелов, вспоминал, что отец всегда был первым, кто шагал из самолета, показывая, что он готов разделить с солдатами все тяготы службы.

Однако личный пример был не единственным методом Маргелова. Он разработал целую систему предпрыжковой подготовки, которая включала как теоретические, так и практические занятия. Солдаты изучали историю парашютизма, устройство парашютных систем, а также проходили наземную подготовку. Это помогало не только развить технические навыки, но и укрепить моральный дух.

Прыгать будут все

Несмотря на тщательную подготовку, некоторые солдаты все же отказывались прыгать. Для таких случаев у Маргелова был свой, весьма оригинальный метод. Генерал считал, что страх можно преодолеть только действием. Поэтому отказникам буквально «помогали выйти» из самолета. Согласно воспоминаниям, некоторых новичков подталкивали к прыжку с помощью специального механизма или легкого толчка со стороны инструктора. Этот метод мог показаться жестким, но он работал: после первого прыжка страх исчезал, и солдаты становились уверенными в себе.

Рассказывают, что однажды Маргелов, столкнувшись с нежеланием десантников прыгать, пошел на хитрость. Он поджег дымовую шашку в кабине пилота и с криками «Горим! Падаем!» первым выпрыгнул из самолета. Тут же его примеру последовали и остальные.

Маргелов также организовывал показательные прыжки, на которых демонстрировались возможности десантников. Это вдохновляло новичков и помогало им справляться с внутренними сомнениями. Генерал был уверен, что главное — это сделать первый шаг, а дальше страх уступает место гордости и чувству победы над собой.