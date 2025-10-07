Заподозренный в наличии 17 любовниц епископ спровоцировал их ссору

Епископа Сиро Киспе Лопеса в Перу заподозрили в наличии 17 любовниц. Он подал в отставку после того, как женщины узнали друг о друге и в ходе ссоры чуть не подрались, передает газета The Times.

«Перуанский епископ был разоблачен после того, как некоторые из женщин узнали друг о друге и едва не подрались. 51-летний Сиро Киспе Лопес подал Папе Римскому прошение об отставке», — говорится в публикации.

Ватикан провел расследование, допросив трех предполагаемых любовниц и уборщицу епископа, которая раскрыла, что увидела в его спальне. Согласно материалам дела, многие женщины были «слишком напуганы», чтобы признаться в связи с епископом, так как боялись его.

Все вскрылось, когда Лопес по ошибке отправил своей уборщице фотографии и видео, которые предназначались любовницам. Она сразу пожаловалась в Католическую церковь.

Епископ обвинения отрицает, считая, что это кампания по очернению его репутации, организованная «темными руками».

