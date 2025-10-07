Народные приметы на 8 октября: что нельзя делать в этот день

Народные приметы на 8 октября 2025 года: что нельзя делать в этот день
День получил такое название из-за того, что святого считали хранителем куриц на продажу. Верили, что благословение Сергия Радонежского обеспечит процветание, защиту птиц и успешную торговлю.
Еще рубили и консервировали капусту всей семьей, православные верующие запасали ее на зиму.
8 октября запрещено выкидывать осколки, если девушка случайно разбила стекло или зеркало - их нужно закопать под молодым деревом. Тогда в ближайшее время ей могут сделать предложение руки и сердца.
Не стоит быть слишком заносчивым или гордым - к беде.
Нельзя делиться с посторонними своими планами - они не сбудутся.
Запрещалось игнорировать знаки судьбы и интуицию - они подскажут, как действовать.