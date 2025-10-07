Мужчина поймал на курорте огромную рыбу и побил мировой рекорд

Житель Панамы поймал огромного луциан-кубера длиной 126 сантиметров и побил мировой рекорд. Об этом сообщает Outdoor Life.

Свое право на новое достижение заявил Тони Пейро. Рекордный улов достался ему во время рыбалки на курорте Лос-Бузос. Кубер Пейро превышает предыдущий рекорд на шесть сантиметров. Решение о регистрации нового рекорда должна принять Международная ассоциация спортивного рыболовства (IGFA).

Согласно правилам организации, для фиксации нового достижения длина пойманной рекордной рыбы должна хотя бы на один сантиметр превышать длину предыдущей. Так что у мужчины нет сомнений в своей победе.

Лос-Бузос известен своими рекордными уловами. Как пишет Outdoor Life, там было установлено более 30 высших мировых достижений.

Ранее сообщалось, что жительница США поймала огромную рыбу и поставила мировой рекорд. Ей удалось добыть малоротого буффало весом 24,71 килограмма.