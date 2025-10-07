Тайна «батьки»: почему Александр Лукашенко скрывает свою родословную

Несмотря на публичность, биография лидера Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко имеет определенные “пробелы”. Одной из самых интригующих загадок остается личность его отца. Сам Лукашенко крайне редко говорит на эту тему, а из официальных источников известно лишь одно: графа "отец" в его биографии заполнена словом "неизвестен".

Высокий мужчина

В 2020 году, во время интервью украинскому журналисту, Александр Григорьевич впервые публично упомянул своего отца. Однако его слова не пролили свет на эту тайну, а скорее добавили еще больше вопросов. Президент рассказал, что видел своего отца лишь однажды в детстве и практически ничего о нем не помнит, кроме того, что это был высокий, подтянутый мужчина. На этом откровения закончились, оставив общественность в догадках.

Детство без отца

Александр Лукашенко родился 30 августа 1954 года в поселке Копысь Витебской области. Его мать, Екатерина Трофимовна Лукашенко, была украинкой по национальности и работала дояркой. После войны она трудилась на Оршанском льнокомбинате, а затем переехала в Копысь, где воспитывала сына в одиночку.

Будущее Александра нельзя было назвать безоблачным. Мальчик рос без отца, что в послевоенные годы было непростым испытанием. В маленьком поселке, где каждый знал друг друга, отсутствие отца становилось поводом для пересудов. Тем не менее, Екатерина Трофимовна, несмотря на трудности, старалась дать сыну все возможное. Александр учился неважно, был трудным подростком и даже состоял на учете в детской комнате милиции. Однако, благодаря упорству матери, он смог получить образование и построить карьеру, которая в итоге привела его к президентскому креслу.

Сын цыгана

Вопрос о том, кто был отцом Александра Лукашенко, волнует не только журналистов, но и простых граждан Белоруссии. За годы существования этой тайны появилось множество версий, которые до сих пор не подтверждены, но активно обсуждаются.

Одной из самых популярных версий является предположение о цыганском происхождении Лукашенко. Эту гипотезу поддерживали некоторые жители Копыси, утверждая, что неподалеку от дома Екатерины Трофимовны находилась кузня, которой управлял цыган по имени Рыгор. Якобы именно он мог быть отцом будущего президента. Более того, в детстве Александра в селе часто называли "Сашкой-цыганом" или "цыганенком" из-за его внешности и характера. Отчество " Григорьевич", как считают сторонники этой версии, является производным от "Рыгорьевич", что также может быть косвенным подтверждением.

Еврейское происхождение

Еще одна гипотеза, высказанная бывшим соратником президента А. Радькова, гласит, что его отец был евреем. Он трудился на льнокомбинате, где одно время работала и мать Лукашенко. По слухам, еврей Гирша (еврейский вариант имени Гриша) был женат, а потому эта порочная связь хранилась в тайне.

Чистокровный белорус

Впрочем, как рассказывала акушерка Мария Кульпинова, принимавшая роды у матери Лукашенко, отцом будущего президента был лесник Григорий, работавший в Орше. По воспоминаниям, человеком он был добрым и трудолюбивым, но уж очень любил “заглянуть в бутылку”. Именно из-за этого мать Александра и рассталась с Григорием.

Почему Лукашенко молчит

Сам Александр Лукашенко, судя по всему, не стремится раскрывать подробности своей родословной. Возможно, это связано с личной болью — жизнь без отца, особенно в небольшом поселке, наверняка оставила свой след на его характере. Кроме того, для политика, который построил свою карьеру на образе "народного батьки", тема неизвестного отца может быть неудобной и нежелательной для обсуждения. С другой стороны, тайна происхождения может быть связана с политическими причинами. Лукашенко, как опытный лидер, понимает, что любая информация, даже самая незначительная, может быть использована против него. Поэтому он предпочитает не вдаваться в детали, сохраняя эту часть своей биографии в тени.