Суд в Нюрнберге: над чем смеялись нацистские вожди

Среди тысяч фотографий Нюрнбергского процесса есть одна, которая шокирует, пожалуй, сильнее остальных. На ней запечатлены смеющиеся Герман Геринг, Рудольф Гесс и другие подсудимые. Что могло вызвать улыбки у людей, обвиняемых в преступлениях против человечности? Ответ на этот вопрос раскрывает одну из самых абсурдных и по-своему знаковых сцен этого исторического процесса.

Трудности перевода

Международный военный трибунал для суда над нацистскими преступниками был учрежден соглашением четырех держав — СССР, США, Великобритании и Франции — 8 августа 1945 года в Лондоне. Устав Трибунала, принятый тогда же, гарантировал обвиняемым право на справедливое разбирательство. Ключевым моментом, как отмечали советские юристы Лев Смирнов и Марк Рагинский в работе «Ни давности, ни забвения», стало положение о том, что все происходящее в зале суда должно переводиться на язык, понятный подсудимому.

Для реализации этого требования была создана уникальная система синхронного перевода на четыре языка: русский, английский, французский и немецкий. Как вспоминал писатель Борис Полевой в своих «Нюрнбергских дневниках», каждый участник процесса, включая самих нацистов, получил наушники, в которых слышал речь в реальном времени на своем родном языке. Именно в этих наушниках преступники и запечатлены на злополучном снимке.

Помощник- неумеха

На упомянутой фотографии нацисты, среди которых были Председатель Рейхстага, рейхсминистр авиации, а также «преемник» Адольфа Гитлера, Герман Геринг, и заместитель фюрера в НСДАП, Рудольф Гесс, беззаботно смеются, как будто это вовсе не они погубили столько людей. Этот снимок был сделан во время выступления на Нюрнбергском процессе адвоката одного из самых видных идеологов национал-социалистов Альфреда Розенберга. Юрист по фамилии Тома, по словам автора книги «Нюрнбергский набат», Александра Звягинцева, как и другие адвокаты, пользовался услугами своего помощника. Так как Тома время от времени обращался к своему помощнику с поручениями, он иногда выключал микрофон. Однако в какой-то момент Тома забыл отключить звук.

Как назло, именно тогда помощник подал Тома не тот документ. Благодаря этой оплошности, если верить книге Аркадия Полторака, «Нюрнбергский эпилог», адвокат чуть не предъявил суду так называемый «труд» Альфреда Розенберга «Миф ХХ века», в котором расписывалось превосходство арийской расы. Заметив, какой документ оказался у него в руках, Тома побагровел и зло произнес: «Болван, зачем вы мне суете эту дрянь?». Эта фраза прозвучала во всех наушниках. Зал грянул со смеху. Едва сдержал себя даже главный судья из Великобритании, лорд Дж. Лоренс, который любил повторять, что «смех в зале причиняет моральный ущерб достоинству трибунала». Между тем улыбающиеся нацистские преступники – это не судьи, и уж им-то смеяться как раз не следовало.

Неоправданный оптимизм

Почему же подсудимые вели себя столь беззаботно? Дело в том, что нацистские преступники полагали, что им удастся избежать серьезного наказания. У них были неплохие адвокаты, тактика которых, как пишет Роман Руденко в своей книге «Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками», заключалась в намеренном затягивании разбирательства. Защитники надеялись на то, что в конечном счете они попросту сорвут процесс. Адвокаты думали, что политика западных держав, направленная на раскол Германии, повлечет за собой расхождения между обвинителями и судьями, которые сделают невозможным вынесение приговора. Дело в том, что, согласно Уставу, для признания преступника виновным и назначения наказания необходимы были голоса не менее трех членов Трибунала.

Впрочем, надежды защитников и подсудимых не оправдались. Герман Геринг, который называл Нюрнбергский процесс не иначе как «судилищем», был приговорен к смертной казни. Как известно, Геринг не стал дожидаться казни и свел счеты с жизнью. Рудольф Гесс, который, как и Геринг, еще недавно смеялся над адвокатом Тома и его помощником, получил пожизненное лишение свободы. Как утверждает Бернард Хаттон, автор книги «Секретная миссия Рудольфа Гесса. Закулисные игры мировых держав. 1941-1945», приговор Гессу огласил все тот же лорд Лоренс. Интересно, что, по утверждению Хаттона, Рудольф Гесс отказался от наушников, а потому не понял слов судьи. Гесс тоже покончил с собой в тюрьме, правда, на 40 лет позже Геринга.