Усадьбу, где останавливался Лермонтов перед дуэлью, превратят в музей-гостиницу

Известный в Железноводске памятник культурного наследия "Подворье Карповых" отреставрируют и создадут здесь полноценный музейный комплекс. Об этом сообщил глава города-курорта Евгений Бакулин. Но это не все.

- В планах вернуть "Подворью Карповых" его историческое предназначение, - отметил мэр. - Это означает, что гости города смогут не только погрузиться в атмосферу прошлого и узнать больше о жизни и творчестве Лермонтова, но и остановиться здесь на ночлег. Усадьба станет не просто музеем, а многофункциональным объектом, который привлечет как ценителей истории, так и тех, кто ищет уютное место для отдыха и знакомства с живописными окрестностями Железноводска.

Новость о преображении одноэтажного кирпичного здания по адресу улица Семашко, 9 горожане встретили с воодушевлением. Некогда жилой дом за последнее десятилетие окончательно одряхлел - в стены въелась грязь, стекла окон так припорошены пылью, что неизвестные постоянно оставляют на них автографы. И только установленная в 1965 году по инициативе советского литературоведа Ираклия Андроникова мемориальная доска со словами "В этом доме летом 1841 года снимал квартиру и провел последний день своей жизни великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов" указывает на то, что перед глазами не обыкновенная заброшка, а знаковый исторический объект. Здесь автор "Героя нашего времени" провел ночь перед роковой дуэлью с Николаем Мартыновым, конфликт с которым зрел давно.

История богата загадками - до недавнего времени считалось, что Лермонтов просто бывал в этом месте, посещал ванны и целебные источники у горы Железной, так как… по официальной версии, возведение нынешнего фасадного дома с флигелями отставной солдат Иона Карпов начал только в 1847 году, то есть после смерти поэта. Но при сборе архивных материалов руководители проекта обратились к паспорту памятника и там увидели другую дату основания - 1825 год. В числе владельцев указан и сын Карпова - Кирилл, который служил начальником участка в комендатуре Пятигорска и слыл человеком зажиточным. Таким образом, подворье в этом году отмечает ровно 200 лет и является одной из самых старинных гостиниц курорта.

- Архитектурный комплекс Карповых - памятник федерального значения и находится в частной собственности, поэтому очень важно, что переговоры с владельцем (а сейчас и инвестором проекта) привели к общему знаменателю, - поделилась в разговоре с корреспондентом "РГ" руководитель по развитию музея-гостиницы "Подворье Карповых" Мария Кравченко. - Всего сохранилось четыре домика 19 века, остальные не уцелели, потому как осознание исторической ценности зданий, увы, приходит спустя большое количество времени, тот же паспорт объекта создан только в 1972 году. В ближайшее время приступим к ремонту дома с литерой Г, на фасаде которого и установлена мемориальная доска. Его площадь составляет 250 квадратов. В отдельной квартире с двумя комнатами и холлом, куда ведет парадная дверь, обустроим постоянную экспозицию. Один тематический блок посвятим развитию гостиничного дела на Кавказе. И, конечно, постараемся в деталях воссоздать спальню Лермонтова.

Этому зданию повезло больше всего. Оно действительно хорошо сохранилось. Если подойти вплотную к фасаду и присмотреться, то можно заметить массивные гвозди, выкрашенные под цвет кирпича. Для чего они здесь? Ответ прост: изначально Карповы построили непритязательные турлучные домики из подручных материалов - деревянного бруса и глины, но, разбогатев, позже облицевали стены кирпичом.

- Это обычная практика, - продолжает Мария Кравченко. - Например, домик Лермонтова в Пятигорске был мазанкой, потом его обложили камнем, а в 1967 году в рамках масштабной реконструкции ему вернули камышовую крышу и вообще сделали таким, каким видел поэт. В нашем случае нет смысла делать из корпуса обратно саманный флигель, мы в первую очередь демонтируем современные элементы, уберем натяжные потолки, обои, почистим стены. В советский период квартиры дополнительно делили перегородками, теперь будем думать, как с ними поступить. Все предстоящие работы будут согласовываться с краевым Управлением по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия и городской администрацией.

Трем остальным литерам повезло куда меньше - где-то обвалилась стена, а в образовавшейся нише сиротливо обнажились остатки лестницы и печи, где-то смята кровля, где-то нет дверей и окон. Дома значительно больше по площади. И им нужен не просто ремонт, а масштабная реставрация, то есть работы займут куда больше времени, начиная с этапа подготовки документации. Восстановлением объектов будет заниматься компания из Пятигорска.

Согласно бизнес-проекту, в обновленном комплексе планируют снова обустроить гостиницу, как это было два столетия назад. Подворье состояло из 65 комнат, которые сдавались и посуточно, и на весь сезон. Благо есть подробные описания обстановки (в записках писателя-публициста Николая Шелгунова), так что с деталями проблем не будет. Известно, что мебель в номерах была самая простая - тяжелые железные кровати, столы на железных ножках. Несмотря на скромность убранства и такие мелкие неудобства как отсутствие форточек, маленькие квартиры сдавались недешево - за один-три рубля в сутки. И вообще, усадьба считалась самой лучшей для жилья в Железноводске. Помимо Шелгунова здесь останавливались актрисы Вера Комиссаржевская и Мария Савина.

- Мы постараемся обустроить такое же количество номеров, как было у Кирилла Карпова, - говорит Мария Кравченко. - Важно и удобное расположение здания - рядом вход в Курортный парк, краеведческий музей и питьевые галереи.

Возвращение "Храма Любви"

В Железноводске восстановят утраченную историческую достопримечательность - Архиерейскую беседку, известную в народе как "Храм Любви". Об этом рассказал мэр курорта Евгений Бакулин. Архитектурное сооружение находилось на восточном склоне Курортного парка, откуда открывались виды на гору Бештау. К ней по каменным ступеням в свое время поднимались император Александр II, епископ Кавказский и Екатеринодарский Феофилакт. Планируется, что обновленная беседка станет площадкой для проведения торжественных регистраций брака на свежем воздухе.

Тем временем

ДОМ.РФ и минкультуры России реализуют меры поддержки для участников президентской программы восстановления объектов культурного наследия. Для инвесторов предусмотрена единая льготная ставка по кредитам - девять процентов, при этом срок реализации проекта не должен превышать 8,5 года. Ведомства также предложили методику оценки инвестиционного потенциала памятников истории, которая учитывает состояние здания, его расположение, наличие инфраструктуры, возможные градостроительные ограничения.