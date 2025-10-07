Какие русские слова в других странах являются ругательствами

Нецензурная лексика существует в каждом языке как инструмент выражения сильных эмоций. Однако настоящую проблему для путешественников составляют не откровенные ругательства, а вполне обыденные слова, которые в другом языковом контексте приобретают неприличное или оскорбительное значение.

© Соцсети

Франция

Во Франции, стране утонченных манер, русскому туристу стоит быть особенно внимательным. Кажущееся безобидным слово «зоб» (по-французски le zob) означает мужской половой орган. Интересно, что создатели культового фильма «Кин-дза-дза!» неосознанно попали в точку: ругательство «кю» на французском сленге имеет то же значение.

Фраза «бассейн» (bas sein) может быть воспринята как намёк на «обвисшую грудь», а выражение «ставить на кон» содержит грубое обозначение неприятного человека (le con). Даже безобидный запрос счёта в ресторане может вызвать недоумение, поскольку французское chiotte («сортир») звучит похоже на русское «щёт».

Арабские страны

В странах, где национальным языком является арабский, очень нежелательно называть кошку «киса». Также лучше не произносить слова с корнем «кус», в частности «кусок», и «кос» — «космос». Женские половые органы звучат на этом языке как «кс», а поскольку в арабском очень мало гласных, в разных диалектах это слово может звучать как «кус», «кос» или «кис».

Мужской половой орган произносится как «зеб» или «эр», поэтому не произносите при арабах слово «зебра» и «эра». Вас могут неправильно понять и решить, что вы оскорбляете людей, находящихся поблизости.

В бывших колониях Франции, таких как Алжир, Марокко и в других франкоговорящих арабских странах слово «конверт» — табу. По-французски con vert — «зеленый женский половой орган». Точно так же воспримут это слово в Канаде.

Болгария, Чехия и Польша

Многие знают, что в Болгарии кивок, который у нас обозначает «нет», трактуется как согласие. И наоборот. Но то, что обычное слово «куры» вызовет возмущение, знают только те, кто изучает этот язык. Дело в том, что слово «кур» тоже означает мужской половой орган, а «курица» — половой акт. При этом «курорт» вы можете говорить совершенно безнаказанно, примерно так же, как слово «подстрахуй» в русском языке.

Там же бытует анекдот про русского человека, который попросил коробок спичек. На что ему ответили, что спички нет, есть только с футболистами. На первый взгляд, анекдот выглядит совершенно не смешным. Однако если знать, что «пичка» — вагина, то становится понятно, почему эту историю не принято произносить в приличном обществе.

При чехах нельзя говорить «девка». Это слово и в современном русском языке имеет негативный оттенок, а по-чешски вообще переводится как «проститутка». Причем используется не в качестве синонима «жрицы любви», а как его нецензурный аналог. В польском языке слово «невестка» — та же самая проститутка.

Англоязычные страны

Если житель США услышит название фильма «Щит и меч», он будет ждать комедию с черным юмором и глубоко разочаруется, когда поймет, что фильм, на самом деле о войне. Дело в том, что shit — это экскременты.

Обычное и привычное для нас слово «душ» (douche) когда-то и в английском языке означало обливание струями воды. В наше время это значение устарело, и слово используется для обозначения клизмы или спринцевания. Будьте осторожны, предлагая кому-то принять душ с дороги.

Такие слова, если основательно поискать, найдутся в любом языке: «тамада» во Вьетнаме — то же самое, что «мать твою», а «папайя» в испано- и португалоязычных странах означает женские половые органы. Поэтому опытные туристы в первую очередь изучают нецензурные и бранные слова, чтобы не попасть впросак.