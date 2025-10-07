Ольга Гепнарова: за что женщину-водителя приговорили к смерти

Утром в марте 1975 года в пражской тюрьме Панкрац была приведена в исполнение смертная казнь над Ольгой Гепнаровой. Эта 24-летняя женщина навсегда вошла в историю как последняя гражданка Чехословакии, казненная по приговору суда. Её преступление было чудовищным: умышленный наезд на толпу, унесший жизни восьми человек и искалечивший шестерых. Но что заставило молодую девушку из благополучной семьи стать массовой убийцей?

Издевательства в школе и психиатрическая клиника

Внешне семья Гепнаровых казалась образцовой: отец — банковский служащий, мать — стоматолог, старшая дочь Ева — обычный ребёнок. Но младшая, Ольга, с детства была белой вороной. Она не могла найти общий язык ни с семьей, ни со сверстниками, становясь объектом насмешек. Её спасением стало одиночество: после уроков она уезжала за город на велосипеде, где читала стихи пустому полю.

Психическое здоровье Ольги было шатким. В 13 лет она предприняла первую попытку суицида, после чего провела более десяти месяцев в психиатрической лечебнице в Опаржанах, где и закончила школу. Лечение лишь сгладило симптомы, но не исцелило глубокую рану.

Массовое убийство

Вскоре Ольга Гепнарова получила водительские права и стала работать на грузовом автомобиле. 10 июля 1973 года в 13 часов 45 минут 22-летняя Гепнарова въехала на грузовике в скопившихся на трамвайной остановке людей. В результате этого наезда трое человек погибли почти мгновенно, пятеро — скончались уже в больнице, еще шестеро — получили серьезные травмы.

Искать преступницу чешским стражам правопорядка не пришлось. Ольга Гепнарова никуда бежать не собиралась. Она спокойно дождалась полицейских в кабине грузовика. Ни алкоголя, ни наркотиков в организме Гепнаровой обнаружено не было. Поначалу все были уверены в том, что произошло обычное дорожно-транспортное происшествие. Но Ольга Гепнарова вдруг заявила о том, что сделала это нарочно.

Мотивы преступления

Гепнарова вообще ничего не скрывала. Она сразу созналась в том, что планировала подобный акт уже давно. Вот только поначалу Ольга хотела осуществить задуманное с помощью автобуса. Однако водителем данного транспортного средства ей устроиться так и не удалось. От отчаяния она даже хотела угнать автобус. Об этом, а также о своем намерении совершить массовое убийство, Гепнарова писала и в письмах, которые она заблаговременно отправила в редакции двух чехословацких изданий.

В своих посланиях женщина поведала журналистам о том, что в детстве отец постоянно избивал ее, а также заявила, что собирается отомстить людям за все зло, которое они ей причинили. «Я, Ольга Гепнарова, жертва вашего зверства, приговариваю вас к смертной казни» — написала она. Но из-за неудовлетворительной работы почты газетчики получили письма только через двое суток после наезда.

Смертный приговор

Несмотря на то, что в юности Ольга Гепнарова являлась пациенткой психиатрической клиники, а также на то, что ее психическое здоровье было поставлено под сомнение еще и в 1970 году, когда она пыталась поджечь загородный дом своих родителей, эксперты признали обвиняемую абсолютно вменяемой.

Весной 1974 года суд приговорил Гепнарову к смертной казни. Мать Ольги пыталась обжаловать приговор, однако вердикт оставили без изменений. Спустя год преступница была умерщвлена в тюрьме Панкрац в Праге.