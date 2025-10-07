Виктор Абакумов: взлет и падение всесильного наркома

Среди советских государственных деятелей фигура Виктора Абакумова, министра госбезопасности и создателя легендарного СМЕРШа, остается одной из самых мрачных и противоречивых. Для одних он — чудовище и палач, для других — эффективный менеджер, чья работа помогла приблизить Победу. Его жизнь, полная головокружительных взлетов и стремительного падения, — готовый сюжет для политического триллера.

Взлет «фокстротчика»

Будущий всесильный министр родился в семье истопника и с детства познал нужду. В 13 лет он ушел в Красную Армию, а после Гражданской войны перебивался случайными заработками. Судьбоносный поворот случился в 1927 году, когда он вступил в комсомол. Активного юношу заметили и в 1932 году привлекли к работе в ОГПУ.

Его карьера в органах в 1930-е годы была стремительной: от практиканта до начальника управления НКВД по Ростовской области. Коллеги прозвали его «фокстротчиком» за любовь к развлечениям и женщинам. Несмотря на частые взыскания, вплоть до обвинений в «политической безграмотности», Абакумову всё сходило с рук. В эпоху «большого террора» ценились именно такие кадры — не рефлексирующие, готовые без колебаний выполнить любой приказ.

Он отлично умел выбивать показания из самых строптивых подследственных.

Создатель СМЕРШа

Заместителем наркома внутренних дел Абакумов был назначен в феврале 1941 года. В ту пору ему исполнилось всего 33 года. Абакумову подчинялись Главное управление милиции, Главное управление пожарной охраны и Особые отделы в армии и на флоте. И еще, Виктор Семенович руководил депортацией в Эстонии. Под его непосредственным руководством в этой новой республике СССР было репрессировано более 9 тысяч человек.

В июне 1941, всего через три часа после начала войны, Абакумов принимает участие в разработке Плана агентурно-оперативных мероприятий по обеспечению государственной безопасности Москвы и Московской области. С первых дней войны Абакумов занимается организацией агентурной работы в частях Красной Армии, среди гражданского населения, а также борьбой с дезертирством и работой на территории противника. Занимается успешно, поскольку уже в июле ему присваивают звание комиссара ГБ 3-го ранга, а затем назначают начальником УОО (Управление особых отделов).

Можно как угодно оценивать эту жутковатую структуру, но стоит вспомнить, что трагическое лето 1941 года ознаменовалось массовым дезертирством и паникой в рядах многих частей РККА. И если бы не деятельность УОО, действительно железной рукой наводившего порядок на фронте, неизвестно чем бы, вообще, закончилась война.

В апреле 1943 года Абакумов делает доклад Сталину о необходимости создания органа военной контрразведки — ГУКР «СМЕРШ» НКО СССР. Сталин принимает положительное решение, и назначает главой вновь созданной на базе УОО структуры Абакумова.

СМЕРШ, как известно, означает «Смерть шпионам». Успехи СМЕРШа в годы войны несомненны. Благодаря деятельности советских контрразведчиков многие планы немцев становились известны нашему командованию задолго до начала их реализации. СМЕРШевцы вели хитроумные радиоигры с противником, дезинформируя гитлеровских генералов. В прифронтовой зоне в 1943 год удавалось отловить до 60% вражеских агентов, а ближе к концу войны это число возросло до 80%.

Безо всякого сомнения эта кропотливая и незаметная работа во многом приблизила Победу.

Падение всесильного наркома

В 1946 году Абакумов был назначен министром госбезопасности. С этого момента начинается его неуклонное движение вниз. В качестве не размышляющего исполнителя чужой воли, и в качестве бравого руководителя контрразведки на фронте, Абакумов был хорош. Но в коридорах власти, в окружении политиков и интриганов он начал совершать одну ошибку за другой.

Абакумов активно участвовал в борьбе с националистическими бандами на Украине и в Прибалтике, не жалея при этом и мирного населения, занимался депортацией народов, не остался в стороне и от «Ленинградского дела». При этом он ухитрился нажить себе врагов среди коллег и подчиненных, и, что самое страшное, каким-то образом вызвал недовольство Сталина.

Летом 1951 года следователь по особо важным делам М. Рюмин написал на Абакумова донос.

Как раз тогда Израиль, созданный при непосредственном участии СССР, отказался идти по социалистическому пути. В результате на смену «троцкистам», которые были главным пугалом до войны, пришли «сионисты», объявленные главными внешними и внутренними врагами СССР. Именно на этой теме сыграл Рюмин, обвинив Абакумова в попытке сокрыть информацию о сионистском заговоре среди ленинградских врачей.

Оказавшись в тюрьме, Абакумов испытал все «прелести» им же самим не раз применявшихся методов ведения следствия. Его держали в кандалах, избивали, морили голодом и жаждой, держали в холодной камере, не давали спать. Цель истязаний была одна: выбить из подследственного признание в участии в сионистском заговоре, работе на израильскую и американскую разведки. Абакумов был физически крепким человеком. Кроме того, он прекрасно знал, что без его признательных показаний это дело развалится. Именно на выбивании признания любой ценой и держалась репрессивная машина.

Поэтому Абакумов держался, стойко вынося пытки и издевательства. Это продолжалось целый год. Признательных показаний от Абакумова так и не добились.

А вскоре умер Сталин. Через несколько месяцев был арестован и покровитель Абакумова Берия. Маховик расправ пошел в другую сторону – теперь новые власти занимались уничтожением тех, кто преданно служил прежним хозяевам. По этой причине Абакумова судили и расстреляли – за фальсификации в «Ленинградском деле» против честных коммунистов.