Загадочная гибель президента: как КГБ отомстил Пакистану за расправу над пленными

Среди трагических страниц Афганской войны история лагеря Бадабер стоит особняком. Это рассказ не только о мужестве и отчаянии, но и о событии, которое, по мнению многих аналитиков, спровоцировало одну из самых дерзких операций советских спецслужб — ликвидацию пакистанского президента.

Бунт в Бадабере

Вечером 26 апреля 1985 года в лагере для военнопленных Бадабер, находившемся на территории Пакистана, вспыхнуло отчаянное восстание. Советские солдаты, доведенные до предела жестоким обращением, сумели обезвредить охрану и захватить арсенал. Несмотря на неравенство сил, они оказали яростное сопротивление.

Согласно рассекреченной докладной записке внешней разведки КГБ, для подавления бунта пакистанское командование бросило против горстки заключенных регулярные войска. Район был заблокирован частями 11-го армейского корпуса. По беззащитным бунтовщикам были применены системы залпового огня «Град», а боевые вертолеты и авиация нанесли по территории лагеря бомбовый удар. Восстание было утоплено в крови, большинство военнопленных погибло.

Загадочная гибель президента

Спустя некоторое время после описанных событий, 17 августа 1988 года, погиб президент Пакистана Мухаммед Зия-уль-Хак. В этот день он вместе с офицерами высшего состава пакистанской армии, а также послом США Арнольдом Рейфелом вылетел на военном самолете «Геркулес С-130» из Исламабада на базу в Бахавалпуре. На базе должен был состояться показ учебных действий американского танка, предназначенного для поставок на вооружение в армию Пакистана.

Однако до места назначения Мухаммед Зия-уль-Хак не добрался: самолет неожиданно рухнул на землю. Очевидцы, наблюдавшие за «Геркулесом» с земли, утверждали, что тот, потеряв высоту, начал нырять носом, а затем упал. Позднее выяснилось, что самолет попросту взорвался в воздухе. Неудивительно, что никому из тех, кто находился на борту самолета, включая пакистанского лидера Зия-уль-Хака, выжить не удалось.

Месть КГБ

Советские средства массовой информации сообщили о гибели президента Пакистана, но ограничились лишь новостью об авиакатастрофе, опустив ее причины. Данное обстоятельство лишь усилило подозрения со стороны Запада о причастности КГБ к взрыву самолета. Американские газеты в частности писали:

«Многие аналитики пришли к заключению, что советская служба госбезопасности КГБ совершила убийство, заказав его своему приспешнику — афганской секретной службе ХАД».

Главным же мотивом ликвидации пакистанского лидера называлась месть за жестокое подавление восстания в Бадабере. Дело в том, что соответствующий приказ издал именно Зия-уль-Хак. В своей директиве генерал-губернатору Фазилю Хаку от 27 апреля 1985 года, которая опубликована в издании «Честь русского солдата. Восстание узников Бадабера» Раисы Родионовой, Зия-уль-Хак велел блокировать район войсками пехоты и артиллерии, а с воздуха прикрыть его боевыми вертолетами. Впрочем, вопрос об участии КГБ в гибели главы Пакистана все еще остается дискуссионным.