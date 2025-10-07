8 октября: что запрещено в день Сергия Радонежского

В православии в этот день большой праздник: вспоминают одного из самых величайших и почитаемых русских святых - Сергия Радонежского, основателя Троице-Сергиевой Лавры. В народном календаре этот день известен как Сергий Капустник или Сергиев день.

В этот день начинали квасить на зиму капусту. Это занятие (или капустенские дни) длилось две-три недели. На капустную толоку за невестами приходили парни: они помогали закрывать кадки, присматривались к девушкам и делали предложения. Молодые женщины старались показать себя с лучшей стороны, ведь в октябре наступала пора свадеб. Капусту не только ели - с ней было связано немало примет. Например, заболевшего человека обкладывали капустой, чтобы снизить ему температуру тела. Ее прикладывали также к ранам и воспаленным местам, считая, что так человек быстрее выздоровеет. В этот день нельзя было грустить, иначе придут неприятности.

Нельзя было ничего поднимать с земли, чтобы не забрать чужое горе и болезни. Нельзя было сметать крошки со стола, чтобы в семье не было ссор. Если в этот день на базаре купили слишком кислую капусту, значит, жди хорошие перемены в жизни. Сладкая капуста сулит новую работу.

Если в этот день пошел первый снег, в ноябре жди мороза. Если выпал сухой снег - к солнечному и теплому лету. Дождливый день предвещает, что осень еще 40 дней будет стоять. Если на вишне есть листья - снега долго не будет.