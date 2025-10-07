«Уральские авиалинии» через суд раздели бывшую стюардессу

«Уральским авиалиниям» пришлось судиться с бывшей стюардессой, чтобы вернуть деньги за форменную одежду, которую та получила, но не вернула. Точнее, сами юбки, пиджаки, туфли и фетровые шляпки авиакомпании не нужны, а вот деньги за неиспользованный срок их носки потребовали. Причем сумма накапала не сказать чтобы очень маленькая – более 60 тыс. руб. Впрочем, по словам, специалистов, комплект одежды для стюардессы может быть и дороже – и 100 тыс. руб., и больше.

Дарья, устраиваясь на работу, получила униформу бесплатно.

«В период осуществления трудовых обязанностей ответчик был обеспечен форменной одеждой, стоимость которой за неиспользованный срок ее носки с учетом НДС составляла 64 587,27 руб.», – говорится в судебном решении.

И ей не пришлось бы ничего платить, если бы она отработала весь срок, обозначенный в трудовом соглашении. Также от каких-либо компенсаций освобождены те, кто увольняется по сокращению штатов, по болезни, переходит на выборную должность и так далее. Однако Дарья в депутаты не перешла, она просто уволилась раньше и по собственному желанию. К тому же до этого она поставила подпись под обязательством заплатить за одежду, в случае если не задержится в авиакомпании. При этом, как сказано в приложениях к приказу департамента воздушного транспорта Минтранса Российской Федерации от 24 июня 1992 года № ДВ-69, «при увольнении по собственному желанию и переходе на работу в другую отрасль (в том числе по иным причинам) форменная одежда оплачивается полностью за неиспользованный срок ее носки».

На это и опирался Октябрьский районный суд Екатеринбурга, вынося решение. Поскольку часть суммы – около 11 тыс. рыб. – вычли из последней Дарьиной зарплаты, ей осталось вернуть авиакомпании около 53 тыс. руб.

Как рассказала TourDom.ru Юлия Петрушкова, автор телеграм-канала «Записки бывшей стюардессы», долгое время работавшая бортпроводником, дело не уникальное, возврат денег за форменную одежду при увольнении – общая практика в авиакомпаниях:

«Если форма утрачена, испорчена или использовалась меньше установленного срока, компания вправе потребовать компенсацию».

При этом случаются ситуации, когда удержание может быть оспорено. «Некоторые сотрудники при увольнении подают заявление с просьбой не удерживать стоимость формы, ссылаясь на ст. 137 Трудового кодекса РФ (Ограничение удержаний из заработной платы) и на положения ст. 22 и 221 ТК РФ, которые обязывают работодателя обеспечивать работников всем необходимым для выполнения трудовых обязанностей. Также в некоторых авиакомпаниях была практика (например, в Royal Flight), если работник возвращает полный комплект форменной одежды, удержания могут не проводиться», – прокомментировала Юлия. И порекомендовала стюардессам при устройстве на работу очень внимательно читать договор.

