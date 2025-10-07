Как залп 40 русских стрельцов спас Грузию от османского завоевания

Россия на протяжении всей своей истории всегда помогала Грузии. А та постоянно искала ее покровительства. Сейчас мало кто вспоминает, но еще при Борисе Годунове всего 40 русских стрельцов сумели разбить османское войско и не дали захватить столицу Кахетии. Произошло это 7 октября 1604 года.

Еще в XVII веке западных дипломатов интересовало, почему цари свой большой титул заканчивали фразой «…государь Иверския земли, Карталинских и Грузинских земель». Расспрашивали они об этом и бежавшего при Алексее Михайловиче в Швецию дипломата Григория Котошихина – уж больно любопытно в честь чего. Да и нам сейчас это удивительно, ведь Грузию в состав России примут лишь в конце XVIII – начале XIX веков.

А все дело в том, что грузинские правители сами бесконечно об этом просили и однажды даже сумели уговорить. Небольшое кавказское христианское царство Кахетия оказалось зажатым между двумя мусульманскими державами – Персией и Османской империей и стала ареной соперничества этих двух государств. Спокойствие и защиту могла дать только Россия.

Отношения между двумя странами завязались еще со времен великого князя Святослава после похода на хазар. Известно, что князь Изяслав Мстиславович был женат на дочери грузинского царя Деметре I. После монгольского нашествия регулярные отношения прекратились, но с образованием и возвышением Московского государства возродились. И уже в 1491 году кахетинский царь Александр I отправляет сюда послов.

С этого момента отношения вновь возобновляются, а просьбы о помощи становятся регулярными. И Россия не отказывает. Помогает в основном деньгами и дипломатией. Отправлять войска для защиты было сложно, поскольку между Грузией и Россией находились многочисленные горские племена и прямого соприкосновения границ не имелось.

Тем не менее 23 сентября 1586 года к царю Федору Иоановичу прибыло посольство кахетинского царя Александра II с заявлением, что «сам своею головою и со всею своею землею под кров царствия и под вашу царскую руку рад поддаетца». В 1588 году русские послы привели к присяге Александра II, его детей и чиновников. Вот тогда и появляется эта запись в большом титуле.

Однако на практике осуществить принятие Грузии в состав России оказалось невозможно. Многочисленные походы русских войск оказались неудачными. Главным образом из-за двойной игры грузинского царя, который хотел и от власти персидского шаха освободиться, и сохранить полноту своей власти, да еще и под турок не попасть.

Рассчитывал, что эти две державы, а также турки, ослабят друг друга. И в решающие моменты не оказывал русским помощи. Чем вызвал буквально гнев у кроткого и спокойного царя Федора Иоановича.

И тем не менее в этой истории были эпизоды, когда даже небольшие силы русских войск одерживали блестящие победы. Одним из них и стала битва у столицы Кахетии Загемы, которую относительно подробно в 11 томе «Истории государства Российского» описывает Николай Карамзин.

В 1604 году, уже в правление Бориса Годунова, в Кахетию было отправлено посольство думного дворянина Михаила Татищева и дьяка Андрея Иванова. Персидский шах готов был признать за Россией весь Кавказ, лишь бы она туда османов не пускала. Вот для координации военных действий с Грузией в Дагестане и было отправлено посольство.

Но царя Александра в Загеме оно не застало. Встретил их царевич Георгий (в русских источниках именуют Юрием) и сообщил, что отца с войском призвал на войну с турками персидский шах Аббасс. Хотя уже знал, что Грузия стала данником России и официально не входило в его державу. Но положение у него было отчаянное и требовались войска. Александр не посмел ослушаться.

Георгий принял русских послов не просто ласково, а как отмечают летописцы, почти раболепно. Оказалось, что турки, прознав, что основное грузинское войско ушло, выделили большой отряд для захвата Загемы. А с севера наступали подвластные им кумыки.

1 октября царевич Георгий приходит к Татищеву и просит его о помощи – выделить стрельцов из охраны посольства. Дипломат оказался огорошен. Если дать солдат из тех 200 человек, что были с ним, то это означало бы объявить войну Турции. А на это у посла никаких полномочий не было.

А если не помочь, то вероятность того, что турки захватят Загему была очень большой. После некоторых колебаний Татищев решил пойти на риск и выделил 40 стрельцов. В дополнение к пятитысячному грузинскому ополчению. И этого оказалось достаточно.

7 октября близ Загемы, в одном дневном переходе, началось сражение. Стрельцы стояли в первом ряду и во время атаки турок сделали несколько залпов из пищалей. В упор. Турки опешили, остановились и начали пятиться.

В это время, воодушевленное столь быстрым и неожиданным успехом, в атаку пошло грузинское ополчение и наголову разбило османские войска. Было взято много пленных и отбиты все, кого сумели пленить турки. Кумыки, узнав про такое дело решили, что лучше не ввязываться и вернулись домой.

Так всего 40 русских стрельцов сумели отстоять Грузию от турецкого завоевания. Но реального присоединения к России в то время не случилось. Шевкальский поход на Кавказ воеводы Ивана Бутурлина, героя Ливонской войны, закончился неудачей. И потребуется еще 200 лет, чтобы грузины, оказавшись на грани физического истребления, снова попросили Россию о помощи. И она опять не отказала.