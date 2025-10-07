Что погубило Виктора Цоя?

15 августа 1990 года трагедия оборвала жизнь Виктора Цоя — голоса поколения, иконы русского рока. Его гибель в автомобильной катастрофе под Тукумсом в Латвии потрясла миллионы. Спустя десятилетия эта авария продолжает вызывать вопросы. Что на самом деле произошло на той дороге? Официальные результаты расследования, основанные на судебно-медицинской экспертизе, дают четкие, хотя и безжалостные ответы.

Авария в Латвии

В тот день Виктор Цой возвращался с рыбалки за рулем своего темно-синего «Москвича-2141». Дорога была ему знакома. По неизвестной причине его автомобиль внезапно вынесло на встречную полосу, где он лоб в лоб столкнулся с автобусом «Икарус». Удар был сокрушительным. Водитель автобуса не пострадал, но для 28-летнего музыканта он оказался смертельным.

Как пишет в своей книге биограф Виталий Калгин, вскрытие было проведено в Латвии практически сразу. Процедуру проводил опытный судмедэксперт Алексей Симановский, его подпись стоит на всех официальных документах.

Результаты экспертизы

В результате вскрытия было обнаружено, что при столкновении с автобусом Виктор Цой получил множественные переломы, в том числе костей черепа, а также разрыв селезенки. Алексей Симановский заключил, что смерть музыканта наступил вследствие «сочетанной тяжелой тупой травмы тела в виде многооскольчатого перелома костей мозгового и лицевого черепа, тяжелого ушиба головного мозга с размозжением лобных долей, кровоизлияния под мягкие мозговые оболочки…».

Кроме того, патологоанатомическая экспертиза гласила, что в течение 48 часов, предшествовавших смерти Виктора Цоя, он не употреблял спиртных напитков. Был проведен и анализ клеток мозга для того, чтобы установить точную причину выезда автомобиля Цоя на встречную полосу. Анализ показал, что певец попросту уснул за рулем, вероятно, из-за переутомления.

Откуда взялось переутомление?

Тем не менее многие почитатели творчества рок-певца отказывались верить в то, что его смерть была случайной, а тем более в то, что музыкант был настолько переутомлен. И это несмотря на то, что в тот роковой день Цой уехал на рыбалку около 6 утра. Так, журналист Лев Годованник, проводивший собственное расследование по факту гибели Цоя со ссылкой на слова Бируты Луге, у которой певец снимал жилье, утверждает, что ранние пробуждения на рыбалку были для артиста вполне привычны.

Чаще всего водителей клонит в сон монотонная дорога. Но дорогу, по который двигался Виктор Цой 15 августа 1990 года таковой назвать нельзя, так как она имеет множество поворотов и препятствий, в частности в виде моста. Однако не стоит забывать, что этот путь был хорошо знаком Виктору, а потому мог стать для него действительно монотонным. Некоторые считают, что Цой просто не мог устать, так находился в Латвии на отдыхе. Но никаких доказательств того, что смерть музыканта была подстроена, не обнаружено до сих пор.