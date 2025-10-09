Секрет Страдивари: почему его скрипки звучат так, как не звучит ни одна другая

Скрипки Антонио Страдивари больше 300 лет назад были созданы в итальянского Кремоне. А сегодня они стоят миллионы. Так как же они стали настолько известными и дорогими? Об этом рассказывает автор канала «arts_tobe — просто об искусстве» в своем блоге.



Кто-то думает, что это из-за древесины елок и клена, которые выросли во время Малого ледникового периода. Есть еще версия, что дерево пропитывали солями и маслами, а потом покрывали лаком с драгоценной пылью.

А самое логичное объяснение — геометрия. Страдивари сделал форму скрипки идеальной, поэтому теперь они практически сами играют. Сегодня таких скрипок всего око 650 на весь мир.

