Шесть причин, почему Наполеон был ошарашен Россией

24 июня 1812 года армия Наполеона, числом более чем 600 тысяч человек, пересекла Неман и вторглась в Россию. Французский император был уверен в скорой и сокрушительной победе. Однако кампания обернулась настоящим кошмаром — обратно вернулось не более 10% горе-завоевателей. Русская земля преподнесла множество неожиданностей, которые Наполеон позже с удивлением упоминал в мемуарах.

© globallookpress

Русская тактика

Русские войска под командованием Михаила Барклая де Толли и, позже, Михаила Кутузова выбрали стратегию, которая удивляла и раздражала Наполеона. Вместо того чтобы вступать в масштабные сражения, русские войска отступали, оставляя за собой пустые города и выжженную землю. Француз привык к молниеносным победам, но в России его армия столкнулась с совершенно иной тактикой, которая лишила Великую армию возможности быстро одержать верх.

Бонапарт в своих мемуарах писал:

«Мои полки, изумленные тем, что после стольких трудных и убийственных переходов плоды их усилий от них постоянно удаляются, начинали с беспокойством взирать на расстояние, отделявшее их от Франции».

Стратегия отступления, хотя и вызывала критику в самом русском обществе, оказалась крайне эффективной. Наполеон не смог вовремя понять, что его заманивают вглубь страны, где его армия неизбежно столкнется с нехваткой продовольствия, суровыми условиями и климатом.

Толстые стены

Смоленск стал одним из первых крупных городов на пути французской армии. Наполеон ожидал легкой победы, но столкнулся с неожиданным препятствием – массивными стенами Смоленской крепости. Французская артиллерия, которая ранее с легкостью разрушала укрепления в Европе, оказалась бессильной перед стенами этого города. В своих воспоминаниях Наполеон признавался:

«Я употребил весь артиллерийский резерв для пробития бреши в куртине, но тщетно – ядра наши застревали в неимоверно толстых стенах, не производя никакого действия. Только одним способом можно было сделать пролом: направить весь наш огонь против двух круглых башен, но разница в толщине стен была нам неизвестна».

Горящие города

Едва ли не больше остального Наполеона шокировали пожары, которые “сопровождали” его армию на протяжении всего похода. Русские сами сжигали города и деревни, запасы продовольствия и фуража, чтобы лишить врага возможности использовать их. Особенно сильное впечатление на Наполеона произвела горящая Москва. Французский император надеялся, что взятие столицы станет моментом его триумфа, но вместо этого он увидел горящий город.

Наполеон писал:

«Москва превратилась в огненное море. Вид с кремлевского балкона был бы достоин Нерона, поджигающего Рим, что же касается меня, то я никогда не походил на это чудовище, и при взгляде на эту ужасную картину сердце мое обливалось кровью».

Русская зима

Наполеон недооценил и климатические особенности России, что сейчас на Западе считается одной из главных причин его поражения. Русская зима, начавшаяся раньше обычного, застала французскую армию врасплох. Резко ударили морозы, и солдаты буквально замерзали на ходу, от холода гибли и лошади, а припасы неумолимо подходили к концу.

Французский император позже признавался:

«Выпавший снег в шесть дней расстроил дух армии, отнял мужество у французских солдат, ободрил презрительных казаков, лишил французов артиллерии, фуража и кавалерии и поверг их в то жалкое положение, в каком они вступили в Польшу».

Русские дороги

Наполеон был поражен размерами России. Ведь ранее его бойцы воевали на ограниченных театрах, где города и деревни находились на небольшом расстоянии друг от друга. В России же французская армия столкнулась с бескрайними просторами и практически полным отсутствием дорог.

«Недостаток сведений о состоянии дорог, неполные и недостоверные карты края, были причиной того, что я не отважился пустить корпуса по разным направлениям, так как ничто не доказывало существование удобопроходимых дорог», – писал Наполеон.

Дубина народной войны

Особое впечатление на Наполеона произвел русский народ. Французский император был поражен стойкостью и решимостью крестьян, которые, несмотря на лишения, отказывались подчиняться захватчикам. Русские крестьяне прятали запасы, сжигали свои дома, организовывали партизанские отряды, которые наносили ощутимый урон французской армии.

Наполеон писал: