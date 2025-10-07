Геополитический парадокс: почему эту землю не хочет ни одна страна

На границе Египта и Судана находится участок земли размером с Люксембург, и он никому не нужен. Это Бир-Тавиль, пустынная территория, о существовании которой многие даже не догадываются. Почему?

Все дело в путанице с границами. В 1899 году, когда регион находился под контролем Великобритании, границу между странами провели по прямой линии. Но уже в 1902-м британцы начертили новую, и Бир-Тавиль отошел Египту, а соседний регион Халаиб – Судану.

И вот тут начинается самое интересное. Обе страны хотят Халаиб: он в десять раз больше, с выходом к Красному морю, полезными ископаемыми и населенными пунктами. А вот Бир-Тавиль – просто кусок пустыни, в котором нет ничего.

Если Египет или Судан официально заявят права на Бир-Тавиль, им придется признать, что Халаиб принадлежит другому. Поэтому этот клочок земли остался в геополитическом вакууме.